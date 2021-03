Felicidad y bienestar, otra búsqueda en la pandemia

El próximo 20 de marzo es el Día mundial de la felicidad y seguramente la fecha obliga, más que a celebrar, a reflexionar sobre las condiciones de bienestar y satisfacción en las que los colaboradores desempeñan sus tareas en las empresas en medio de la pandemia.



Expertos señalan que las condiciones de virtualidad y aislamiento les ha pasado una cuenta de cobro a las personas, por lo que a estas alturas muestran agotamiento e insatisfacción.



Un estudio en cuatro ciudades del país muestra que 4 de cada 10 colombianos dicen sentirse bastante agotados y 7 de cada 10 consideraría cambiar de actividad si pudiera hacerlo.



También evidencia que las mujeres se sienten más agotadas que los hombres. Quienes más expresan ese estado están entre los 25 y los 35 años. Las principales causas del cansancio están relacionadas con no poder desconectarse de la tecnología, tener labores más intensas y no haber podido tomar vacaciones.



El agotamiento, según FTI Consulting que hizo el estudio, se nota en que la mitad afirma que el tiempo no le alcanza para hacer una pausa y detenerse en el día, pues sería “perder el tiempo”.



Una persona pasa aproximadamente 90.000 horas de su vida en el trabajo, lo que representaría como el tercio de su vida. De ahí la importancia del bienestar y de la felicidad, advierte LIVE 13.5°, organizadora de la Primera semana de la felicidad del 18 al 23 de marzo, por encargo de la World Happiness Foundation.



Asegura que “los trabajadores con exceso de trabajo, estresados, mal pagados, frustrados o enfermos no pueden mejorar en su trabajo, provocando una caída significativa en el rendimiento”.



Y complementa que esa es una de las razones por las que empresas como IBM, Google, Deloitte y otras, han designado directores de felicidad y directores de Mindfulness en sus organizaciones.



LO QUE SE DEBE HACER



Deloitte publicó una serie de consejos para empresas destinados a mejorar la calidad de vida de los empleados respecto al teletrabajo. Entre ellos, mencionan velar por el bienestar físico y mental de los empleados.



Una organización que se preocupa y tiene en el centro de su negocio la felicidad de sus colaboradores debe actuar para mantener y potenciar ese estado. Para atraer y retener a colaboradores felices es clave el desarrollo de programas de bienestar e incentivos laborales, los cuales impactan en la motivación, el compromiso y la productividad.



Para Camilo Mejía Landucci, CEO de Buk Colombia, al apostar por el bienestar laboral, más allá de las ventajas en salud, se evidencia la preocupación de las compañías por las necesidades de sus funcionarios, en un ambiente que da confianza.



Al aumentar la felicidad se reducen los conflictos, hay menos accidentes laborales y más facilidad para afrontar retos tanto personales como profesionales. “Las emociones positivas hacen que los colaboradores desarrollen un pensamiento creativo, flexible y optimista que ayuda frente a situaciones de crisis y contingencia laboral”, dice Mejía.



Rafael González, partner de 3weeks Consulting Latam dice en las estrategias para garantizar bienestar a los colaboradores es necesario darle entrada a avances neurocientíficos que están ayudando a entender el tratamiento de los pensamientos negativos y las emociones desagradables propias del contexto que vivimos en todo el mundo, como la ansiedad, la frustración, el miedo, la incertidumbre.



“El valor de cultura digital y por tanto del teletrabajo es incuestionable (productividad, costos, movilidad, contaminación ambiental...). Los estudios dicen que existe una correlación positiva entre teletrabajo y bienestar, pero me temo que la realidad en ocasiones, dice lo contrario. Existe un gran vacío en la identificación, atención y acompañamiento a los empleados en el aspecto emocional, nutricional/alimentación y mental. Es aquí donde esta el gran desafío de esta práctica de bienestar”, concluye.



Caminos para mejorar



Una aplicación busca entrenar a las personas, de manera personal, o como colabora- dores de una empresa, para que sean felices. Se llama Munay y tiene 1.200 descargas desde que se lanzó en enero. Cubre 7 campos de las relaciones del ser humano: la pareja, la familia, los amigos, la comunidad, los recursos y el trabajo.



“Una persona feliz siempre quiere dar lo mejor de sí misma en el entorno en el que esté. Las personas no deberían ser más felices para ser más productivas, esto es usar a la felicidad como un medio para un fin, y la felicidad es un fin en sí misma”, señala el CEO de Munay, Camilo Mejía Zacipa.