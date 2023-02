Cómo actuar inteligentemente en materia financiera este año

El 2023 plantea retos para deudores y ahorradores, tanto personas y empresas e incluso para el Gobierno por las altas tasas de interés, la inflación y unas perspectivas de menor dinámica económica, en comparación del 2022, cuando el PIB creció el 7,5%.



Según la plataforma financiera Tyba, que funciona como canal de inversión, a estos aspectos hay que sumarle la guerra entre Rusia y Ucrania o las políticas cero covid aplicadas en China, e incluso, las reformas que están impulsando los gobiernos latinoamericanos. “Todo ello, de alguna u otra forma, termina impactando el bolsillo de las personas”, dice.



Revaluar gastos, ahorrar y tener un fondo de emergencia, son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para tener unas buenas finanzas en 2023 menciona la plataforma.



Pese a esta situación, Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de Tyba, señala que el panorama actual hay que verlo como una oportunidad, puesto que le permite a las personas reinventarse y construir hábitos financieros saludables.



“Por lo general, en medio de cualquier crisis, siempre hay grandes oportunidades. El desbalance económico llevará a la mayoría de los colombianos a ajustar sus bolsillos, cambiar sus hábitos de consumo y llevar adelante buenas prácticas de ahorro e inversión”, resaltó Mendoza.



Cinco recomendaciones claves

La fintech tyba, elaboró cinco recomendaciones para tener una mayor inteligencia financiera en 2023:



1. Evaluar gastos y actualizar el presupuesto: La mayoría de personas no tiene presente los gastos ‘hormiga’, ‘fantasma’ o ‘vampiro’, pues pueden llegar a ser terroríficos para las finanzas. Por ejemplo, preguntarse e identificar estos gastos y tomar alguna acción sobre ellos como: ¿cuántas plataformas de streaming se pagan y cuántas se usan realmente. Se sigue pagando la membresía del gimnasio al que ya no se va y como todo está más caro que hace un año, hay que actualizar los valores de gastos fijos del presupuesto y todo lo que requiera ajuste.



2. Trazar metas en el año: Es importante fijar objetivos financieros como si fueran logros personales, por ejemplo ahorrar el 10% del salario hasta lograr tener tres meses de salario como fondo de emergencia o invertir el 8% de los ingresos en Fondos de Inversión Colectiva todos los meses por 3 años para cumplir la meta de estudiar en el exterior.



Según el Estudio del Índice de Ánimo Inversionista de Tyba, los colombianos que no ahorran, lo hacen principalmente porque no les alcanza (35%) y porque no cuentan con ingresos suficientes (25%). En ese sentido, trazar metas claras desde el principio del año, debería ser una prioridad.



3. Pagar a tiempo las tarjetas de crédito: Algo que puede afectar enormemente a las finanzas personales es no pagar a tiempo una deuda de crédito, puesto que no solo empiezan a correr sobrecostos de intereses por mora, sino que también se ve afectado el historial crediticio.



4. Construir un fondo de emergencia: No solo es tener ahorros para eventualidades sencillas, sino que además tenga la posibilidad de tener un fondo que represente de 3 a 6 meses de salario para poder estar preparado frente a una situación compleja, como una emergencia médica o para un momento de dificultad.



5. Dinero extra para potenciar las finanzas personales: En algunas oportunidades se logran obtener ingresos adicionales que complementan el sueldo. Ese capital puede ayudar a cumplir las metas financieras, como por ejemplo, ahorrar.



Tyba recomienda hacer inversiones diversificadas, con activos o vehículos que permitan tener metas de distintos plazos, exposición a diferentes países, regiones y sectores.

Otros enfoques para ahorrar

Por su parte, la Financiera Progressa, cooperativa de ahorro y crédito desde su programa de educación financiera ‘Progressa Financieramente’, compartió recientemente varios consejos sobre cómo ahorrar desde la cotidianidad del trabajo y el hogar.



1.Verificar la factura de telefonía celular pues probablemente pueda escoger un plan que se ajuste más a su consumo para disminuir el costo del servicio.



2.Evitar tomar taxis planeando el tiempo de los trayectos durante el día. Si es posible, usar la bicicleta.



3.Cocinar, pues no solo se ahorra dinero sino se come más sano y ahorrará gastos médicos.



4.Revisar los productos financieros. Eliminar los que cobran costos de administración. Si hay productos con intereses altos, pedir compra de cartera con tasas más favorables.



5.Cuando se genere un ingreso extra, hacer una inversión. A través de esta figura no solo ahorrará su dinero de forma segura, también ganará una excelente rentabilidad.

DataCrédito advierte

DataCrédito Experian dice que en Colombia, una persona que pida prestado un monto de dinero de manera informal para libre inversión podría pagarle al prestamista un 55% de interés anual, y en algunos casos el 60% o más.



Esta modalidad de gota a gota muchas personas las consideran, de manera equivocada, que tienen más beneficios, o que se puede obtener el dinero inmediatamente y sin ningún requisito.



Pero, aunque esta modalidad se vea fácil hay préstamos estableciendo plazos de pago, montos máximos de solicitud, requisitos para el trámite y solicitudes adicionales disfrazadas de garantías para estructurar el proceso.

PORTAFOLIO