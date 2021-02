¿Cuál es el perfil del deudor colombiano? 

¿Sabe usted qué características comunes tienen los deudores colombianos? ¿Cuánto gana? ¿Y por qué se endeudan? Una investigación realizada por la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda llevó a que los expertos de la firma pudieran hacer una radiografía aproximada del perfil del deudor en Colombia para el 2021.



Para empezar, se definió el promedio de deuda de los colombianos que ingresan al programa el cual equivale a 23 millones de pesos, y son personas que ganan entre 1 y 3 SMMLV, lo que quiere decir que para poder liquidar el total de las obligaciones una persona necesitaría más de 20 salarios completos.



“Los hombres son quienes más deudas tienen, mientras que las mujeres se caracterizan por ser mucho más ordenadas y cumplidas con sus acuerdos de pago. El género con mayor porcentaje que decide recurrir a la reparación de crédito para recuperar la tranquilidad financiera es el masculino con 55%, mientras que el femenino abarca un 45%”, expresó el Gerente General de la firma Rodrigo Nadal.



Es importante señalar que los clientes con estudios superiores (40.77%) tienen el salario anteriormente mencionado el cual es equivalente al 37.77% de la población encuestada, por el contrario quienes solamente llegaron al bachillerato (38.63%) ganan únicamente 1 SMMLV (30.90%).



Para los expertos de la reparadora de crédito es alarmante que quienes más ingresan al programa por problemas de sobreendeudamiento son solteros de 25 a 35 años de edad (33.91%) pertenecientes al estrato social 2 (37%) con hasta tres dependientes económicos, los cuales en muchos casos no cuentan con bienes, esto empieza a impedir el proceso de crecimiento financiero, por tal razón se debe destinar correctamente los ingresos para no presentar dichos inconvenientes.



Lo anterior se corrobora gracias al estudio realizado debido a que quienes tienen ingresos de 1 a 3 SMMLV son quienes destinan más a gastos variables como el entretenimiento. Por tal razón señalan que: “Lo recomendable es destinar el 70% de lo que se recibe a necesidades básicas como alimentación, servicios y arriendo. El 30% restante se debe dividir en el pago de deudas, entretenimiento y al ahorro para casos de emergencia”.



Cabe resaltar que Resuelve tu Deuda no solamente busca devolver la tranquilidad económica a quienes ingresan al programa y liquidar sus deudas con sus propios recursos por medio de planes de liquidación, sino también enseñar hábitos financieros adecuados para no volver a caer en problemas de sobreendeudamiento; uno de ellos y quizás el más importante es aprender a ahorrar.



Para concluir, Nadal dio algunas sugerencias para no caer en sobreendeudamiento. “Es importante que se haga un presupuesto mes a mes para así tener el control de cuánto se recibe y en qué se gasta, nutrir el ahorro (ideal que sea el 10% del total de los ingresos mensuales), y usar adecuadamente los productos crediticios (leer los extractos bancarios es de gran ayuda)”.