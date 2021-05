Fintech le hace frente a las amenazas en la web

La evolución del sector de las Fintech durante la pandemia ha tenido un crecimiento de un 40%, en parte, gracias al fortalecimiento y uso de nuevas tecnologías y soluciones digitales. Este impulso de la virtualización de los procesos, también ha significado diversos retos relacionados con la seguridad de los datos en las operaciones que se realizan en línea.



(Colombia, un escenario de participación e inversión en Fintech).

Por ejemplo, de acuerdo con las cifras dadas por el Centro Cibernético Policial, solo en el primer semestre de 2020, se detectó un incremento de 59% de denuncias sobre cibercrimen, frente al mismo periodo de 2019, pasando de 10.871 denuncias a 17.211. Lo cual pone de manifiesto un reto para las Fintech: salvaguardar la información que les han confiado sus usuarios y blindar sus procesos para evitar fraudes.



RapiCredit, líder en el sector de lending, ha apalancado desde su cultura estrictas revisiones automatizadas que le permiten identificar oportunidades de mejora para hacer frente a las prácticas ilegales. En la actualidad, se ejecutan más de 50 filtros de seguridad en tiempo real para verificar la información del solicitante, como las validaciones de los dispositivos en los que se realizan las operaciones y el cotejo de los datos ante centrales de riesgo.



(¿A qué se debe el fortalecimiento de las Fintech en el país?).



“Todas las mejoras incorporadas en nuestros procesos de evaluación de crédito nos han permitido prevenir más de 90.000 solicitudes de crédito fraudulentas en el último año, lo que significa una mejora de, aproximadamente, 250% frente a años anteriores. De igual manera, hemos logrado prevenir más de 380.000 intentos de ataques cibernéticos en el último año”, afirma Daniel Materón, CEO de RapiCredit.



Así, gracias a las medidas adoptadas en materia de ciberseguridad, solo el 0,02% de las solicitudes de crédito resultan ser fraudulentas. Por ello, RapiCredit no solo es una alternativa confiable para sus usuarios, sino una de las opciones más seguras para invertir. “Estas cifras positivas son el resultado de la conciencia corporativa y de nuestro compromiso con la seguridad” reitera el ejecutivo quien, a la vez, destaca algunas recomendaciones para los usuarios:



● Utilizar siempre contraseñas seguras de más de 8 caracteres alfanuméricos y especiales. Renovarlas máximo cada 60 días y no utilizar como patrón de estas contraseñas fechas de nacimiento, nombres, apellidos propios o de familiares.



● No entregar información personal en sitios públicos sin tener la certeza que estos serán tratados bajo las políticas de tratamiento de datos.



● No compartir demasiada información en redes sociales, configurar siempre el perfil de privacidad y asegurarse de aceptar únicamente a personas en las que confíe y conozca.



● No utilizar computadores desconocidos como los de un café internet, por ejemplo, para realizar transacciones en la red.



● No responder correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas en las que, a nombre de alguna entidad comercial, soliciten su información personal o financiera.



● Al momento de ingresar a algún portal, red social o página web en la que soliciten ingresar datos/contraseñas, asegurarse de que la dirección web esté correctamente digitada y no presentar alteraciones sospechosas.



● Cuando se reciban correos electrónicos, prestar especial atención tanto al mensaje recibido como al remitente, es importante asegurarse de que la cuenta/número telefónico esté vinculada a la entidad que dice representar.