Abecé de las pensiones para los colombianos mayores de 42 años

Sin lugar a dudas, la cultura del ahorro en nuestro país es baja y el tema de generar las cotizaciones a pensiones es otra forma de evidenciarlo.



En el caso de la población más joven, se tiene la convicción que “nunca” va a lograr una pensión y por ello desiste de realizar los aportes.



(Pico en ahorro pensional: a julio había $333,8 billones acumulados).

“Es una falsa creencia. Si un colombiano aporta desde joven y constantemente (lo que pueda), lo más probable es que alcance el derecho a la pensión. Pero si desde el principio cree que no va a lograr adquirir la pensión al llegar a la edad de jubilación y decide no aportar o contribuir al Sistema durante su época productiva, en ese caso, si es verdad que no la va a lograr”, dice la abogada Isabel Prias, experta en Seguridad Social de la firma TG Consultores expertos en pensiones.



Por esta razón, la experta en Seguridad Social nos da el ABC de las pensiones en Colombia para que tome nota:



A). ¿QUÉ RÉGIMEN PENSIONAL CONVIENE MÁS?



No hay distinción en los aportes a pensión bien sea en Colpensiones o en los Fondos Privados. No obstante, recomienda que si la persona se encuentra afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), estructure financieramente su situación pensional no solo desde los 40 años sino desde el inicio de sus cotizaciones, a fin de que pueda planificar su derecho pensional, dado que en este régimen pensional influye todos los aportes realizados durante la vida laboral y al tratarse de un régimen de ahorro y capitalización donde las inversiones y las rentabilidades son fundamentales, es muy importante que desde el principio se gestionen adecuadamente.



(Pensiones, una industria que impulsa el cambio).



Ahora bien, si es afiliado a Colpensiones debe aportar al sistema durante 26 años, cumpliendo con las cotizaciones correspondientes. A la mayoría de la población le liquidan la pensión con el promedio de los últimos 10 años, así que la recomendación de la abogada Isabel Prias, para una persona de más de 40 años es estar muy atenta y cotizar en salarios favorables según sus aspiraciones en esos últimos 10 años. Sin embargo, en el Régimen de Prima Media (RPM) también puede aplicarse la liquidación de toda la vida laboral, si le es más favorable al afiliado.



B). TRASLADOS ENTRE REGÍMENES, ¿QUÉ DEBE SABER?



Un trabajador debe elegir el momento en el cual vincularse o trasladarse a determinado régimen pensional cuando haya revisado cuidadosamente su situación pensional tanto actual como futura.



Por esta razón, la experta recomienda que la persona realice la doble asesoría en diferentes etapas de su vida laboral: al inicio, a la mitad de las cotizaciones y cuando se esté acercando a los últimos 10 años previos a la edad de pensión. “Lo más recomendable sería realizarla aproximándose a los 45 años, siendo un rango de edad donde los colombianos pueden tomar decisiones y medidas frente al tema, con el fin de determinar qué les conviene más”, dice Prias.



Para trasladarse de Régimen, el trabajador puede hacerlo cuando haya acreditado 5 años de permanencia en el régimen actual y siempre que no se encuentre dentro de los últimos 10 años previo al cumplimiento de la edad de pensión, es decir, antes de los 47 años para las mujeres y antes de los 52 años para el caso de los hombres.



No obstante, si el trabajador no recibió una información clara, oportuna y suficiente sobre su situación pensional al momento del traslado de régimen pensional o la afiliación al Fondo de pensiones, puede iniciar una acción denominada “ineficacia de la afiliación” lo que trae como consecuencia el retorno al régimen anterior en caso de ser afiliado. En caso de ser pensionado, podrá ser indemnizado por los perjuicios causados. Enfatiza la abogada Isabel Prias, experta en Seguridad Social de la firma TG Consultores expertos en pensiones.



C). INICIAR LAS COTIZACIONES CUANDO INICIA LA VIDA LABORAL



La principal recomendación es la constancia, dado que los requisitos mínimos de pensión están entre los 23 y 26 años de cotización (dependiendo el régimen pensional al cual esté afiliado).



Asimismo, la edad de pensión en Colombia esta estipulada con 57 años de edad para las mujeres y 62 años de edad para los hombres. Por lo tanto, la persona puede realizar la planificación con tiempo y por esta razón los estudios pensionales, son una gran opción.



De igual manera, la planeación financiera y pensional también son factores importantes, es decir que, si se está comenzando la vida laboral, desde ese momento, debe proyectar los ingresos para aportar al sistema general de pensiones, de tal manera que alcance un monto de la pensión deseada a la edad estimada por la ley.



De acuerdo con la experta en seguridad social de la firma TG Consultores, la abogada Isabel Prias. “Las administradoras de pensiones tienen como deber legal dar las instrucciones pertinentes a sus afiliados para que puedan entender y administrar su futuro pensional dependiendo del régimen pensional al que se encuentre vinculado”.



Para concluir dice la experta que los diferentes planteamientos de una posible reforma pensional en Colombia han nacido de distintos estudios y corrientes que han demostrado la necesidad de reformar nuestro sistema pensional actual, basado principalmente en que tan solo el 37% de la población está alcanzando una pensión de vejez.



Añade que cualquier reforma pensional o inclusive la implementación del sistema pensional vigente debe ir acompañado de una instrucción de la población sobre la importancia de contribuir al sistema y proteger las contingencias mínimas a las que se ven expuestos como la vejez, la muerte o la invalidez. Ya que, si se tiene una cultura para aportar al Sistema, así haya una reforma o no, no va a impactar ostensiblemente.



Por tal motivo, los colombianos mayores de 40 años que hoy en día hayan suspendido sus cotizaciones, lo ideal es que en la medida de sus posibilidades vuelvan a generar los aportes para garantizar el seguro más económico que se tiene, la pensión.



