‘Sin ahorro, los sistemas pensionales son inviables’

Este jueves 27 de abril inicia en Cartagena el congreso anual de Asofondos, el gremio de las AFP (Protección, Porvenir, Skandia y Colfondos). En esta oportunidad, el encuentro se da ante un panorama de reforma al sistema y con una propuesta del Gobierno que limitaría el rol de los fondos privados. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, conversó con Portafolio sobre la postura de las AFP y sus propuestas.



¿Qué esperan para el evento en esta coyuntura?



Esperamos un evento muy concurrido, con mucha discusión. Estamos conscientes de que, por la coyuntura, todos los reflectores estarán sobre el Congreso del sector. Por supuesto la reforma será el tema de conversación. Quisiéramos que el evento genere análisis, experiencias y puntos de vista diversos que contribuyan a corregir los problemas que vienen en la reforma.



Asofondos ha dicho que el proyecto acabaría con los fondos privados, ¿cuál es el panorama para las AFP?



Las AFP administran $360 billones de los trabajadores, solo ellos son los dueños de ese ahorro que se ha construido en 28 años, gracias a sus aportes junto a los de sus empleadores, y también a las rentabilidades que han generado las AFP.



Nuestra vocación es proteger ese ahorro, y seguir gestionando el que es y será la única garantía para una vejez más tranquila de millones de colombianos, por eso damos discusiones que apunten en ese propósito: ahorro, ahorro, ahorro.



¿Qué implicaciones tiene el envejecimiento de la población en las cuentas fiscales y las pensiones?



Los regímenes de reparto como el que administra Colpensiones y al que apuesta la reforma son insostenibles financieramente porque la relación entre los cotizantes activos ha caído y seguirá cayendo, precisamente por el envejecimiento de la población. Sin ahorro, los sistemas de pensiones se vuelven inviables.



Apostar por el reparto es dejarle a los jóvenes una cuenta por pagar tremendamente costosa, casi imposible de cumplir.



Si se pasa a un sistema de pilares, ¿cuál es un tope viable en el contributivo?



Apoyamos que haya un pilar solidario, uno semicontributivo y uno contributivo. Hemos insistido en que el pilar contributivo debe estar basado en el ahorro. Este umbral de tres salarios mínimos divide el pilares en dos componentes, de una manera inconveniente, y bastante exótica, si vemos la experiencia y tendencias a internacional.



A mayor ese umbral, más impacto adverso sobre el ahorro, y mayores los subsidios que reciban las pensiones altas y, por tanto, más alto será el costo fiscal.



¿Cuál es la reforma que requiere Colombia?



Una que elimine la competencia entre regímenes, algo positivo del proyecto del Gobierno, pero que mantenga la libertad de elegir entre varias entidades incluidas de naturaleza pública, que compitan en igualdad de condiciones. Tenemos que avanzar hacia donde están los países con los mejores sistemas, que tienen algo común: ahorros pensionales muy grandes que siguen acumulando.



Si el Gobierno insiste en dar subsidios, puede hacerlo cuando las personas lleguen a la edad pensional, de manera transparente, sin comprometer el ahorro, ni patear el problema a las próximas generaciones.



¿Es momento de ajustar los parámetros?



El proyecto ya aumenta semanas y edades. Por ejemplo, para un hombre, o una mujer con menos de tres hijos, que esté en un fondo privado, el número de semanas necesarias para pensionarse se va a incrementar. A quienes no se pensionen se les incrementa la edad. Hoy reciben su beneficio a los 62 años si son hombres y a los 57 si son mujeres, pero con la reforma lo recibirán a los 65.



¿Qué opina del Fondo de Ahorro que se propone para que Colpensiones invierta en TES?



Cómo está en el proyecto, el fondo no ahorra, Colpensiones seguirá en déficit y el Gobierno tendrá que seguir cubriendo el déficit. No está claro que ese fondo busque las mejores opciones de inversión que multipliquen los recursos de los futuros pensionados.



Surgen muchas preguntas: ¿Quién lo va a administrar? ¿Cómo se blinda para que el Gobierno de turno no le eche mano? ¿Cómo se separa su manejo del ciclo político? No hay que olvidar lo que sucedió con las reservas del Seguro Social. Ese capítulo ya lo ha vivido el país, con muy malos resultados.



¿El Congreso ha recogido estas inquietudes?



Estaremos en algunas audiencias y espacios académicos explicando los problemas del proyecto y que estamos a tiempo de corregir. Colombia necesita una reforma pensional, pero no la que fue radicada, sino una buena. Lo que hagamos hoy tendrá consecuencias por décadas.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio