¿Cómo funcionará el bono pensional para las madres?

En medio de las discusiones en relación con la reforma laboral y la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, y que llegarán en las próximas semanas al Congreso de la República, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó una propuesta de un bono pensional.



Con este se buscaría reconocer con una compensación de alrededor de 50 semanas de cotización, por cada hijo o hija, a las madres dedicadas a labores de cuidado no remunerado a lo largo de su vida.



“La reforma pensional es un tema sensible para el país. Estamos trabajando en una estrategia que he llamado de ‘compensación de género’. Eso significa que, para las mujeres que se han dedicado en su vida al trabajo del cuidado, haya un reconocimiento por cada hijo criado en un tiempo para su pensión”, dijo la titular de la cartera laboral ayer, en el marco del ‘Día de la mujer’.



Según explicó la ministra, se pretende que la medida aplique hasta para tres hijos, lo que permitiría a las madres sumar alrededor de 150 semanas a su pensión.



Ramírez también confirmó que el ministerio de Trabajo está trabajando en conjunto con la cartera de Hacienda y Crédito Público y con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de estimar el “costeo” o la inversión fiscal que se requeriría para implementar esta medida.



“Con ello trabajaremos para que efectivamente las mujeres de Colombia sintamos que hay medidas claras que en la vejez nos van a dar algún tipo de incentivo para seguir contribuyendo a la productividad y la riqueza”, dijo la titular de la cartera laboral.



Además, la ministra mencionó que también dentro de la reforma laboral el Gobierno está planteando otros beneficios relacionados con labores de cuidado y el fomento de la equidad de género, como es el aumento de la licencia de paternidad de manera progresiva hasta poder disfrutar de 12 semanas, medida que de ser aprobada se haría efectiva en el año 2025.



“Tanto madres como padres podrán distribuir el tiempo de licencia de manera flexible”, reiteró la ministra.



