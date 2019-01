Casi 70.000 personas recibieron la jubilación en Colpensiones en 2018

Colpensiones informó que al cierre del 2018 la entidad registró un total de 1’328.986 pensionados, es decir, 69.368 nuevas personas jubiladas en comparación con el 2017.

Así pues, la Administradora Colombiana de Pensiones actualmente cuenta con 6’702.549 afiliados, de los cuales 346.775 pertenecen al sector público, 5’327.332 al sector privado y 1’028.442 son independientes.

“Colombia es un país donde hay 22’600.000 trabajadores y solamente cotizan 8’600.000, es decir, hay 14’000.000 de personas que hoy no tienen ningún tipo de amparo para la vejez, de ahí la importancia de ampliar la cobertura”, señaló Juan Miguel Villa Lora, presidente de la organización.



Otro de los datos revelados por Villa fue que la mayoría de los beneficiados reciben menos de $3.124.000, puesto que el 91,54% de los pensionados, es decir, 1’216.549 personas, tuvieron mesadas con montos de entre uno y cuatro salarios mínimos.



Por lo que, en el régimen de prima media, solo 112.042 pensionados recibieron entre 5 y 20 salarios mínimos, es decir, el 8,4% del total.



En cuanto al reajuste en el monto de las pensiones, Colpensiones indicó que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución y sobrevivientes, cuyo monto mensual es igual o menor al salario mínimo, que en el 2018 era de $781.242, aumentará de acuerdo con el incremento del 6% negociado para el salario mínimo del 2019, por lo que el nuevo valor es de $828.116.



No obstante, las pensiones tasadas en un monto mayor al salario mínimo, tendrán un incremento del 3,18 %, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor.



OTROS DATOS



En los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), el programa de ahorro individual voluntario diseñado para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, de las cuales se calcula que hay al menos 4 millones en el país, en el 2018 se vincularon 335.326 nuevas personas.



Por otro lado, durante el año pasado 155.649 personas se trasladaron de los fondos de ahorro individual al régimen de prima media, administrado por Colpensiones. Lo anterior sumó $9,3 billones.



Además, el balance arrojó que hoy 477 familias se están beneficiando de la pensión familiar y 46.340 personas están cotizando por semanas.