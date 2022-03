‘Clave la reforma pensional, pero con una laboral’: líder de Colfondos

Marcela Giraldo es la presidenta de Colfondos, una de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías del país, con más de 2,8 millones de afiliados, de los cuales el 66 % son afiliados a pensión obligatoria, el 32 % a cesantías y el 2% a pensión voluntaria. La entidad tiene cerca de 40.000 pensionados de los cuales 4.000 lo hicieron en el 2021 y para este año espera pensionar una cifra mayor.



¿Cómo le fue a Colfondos en 2021?



Logramos materializar el sueño de pensión de 4.000 trabajadores. Hay que recordar que hay un proceso de toma de decisión antes de 10 años de la edad de pensión y cada vez más personas toman ese momento crítico para recibir asesoría y lo hicimos con 18.000 personas que están evaluando qué les conviene más. Entre 2020 y 2021 la cifra subió 25%.



Adicionalmente administramos las cesantías por $1,7 billones, para usar en una contingencia de pérdida de empleo, pero también para compra de vivienda, educación, reforma a la vivienda y retiros extraordinarios por disminución de ingresos en la pandemia. En 2021 hicimos 200.000 pagos de cesantías.



En otros países se aprobaron retiros de parte de las pensiones en la pandemia pero acá tenemos las cesantías para eso.



El tercer producto es pensiones voluntarias en donde los afiliados pueden perseguir diferentes opciones y tenemos una orientación en que el producto se piense en el largo plazo y en el caso de que la pensión obligatoria no permita tener el estilo de vida soñado, algunos pueden tener ahorros adicionales.



¿Qué pasó con los rendimientos de los afiliados?



Fue un año desafiante pero todos los portafolios tuvieron rentabilidades anuales positivas. En el fondo moderado fue el 9,95%, en el de mayor riesgo, aunque cuidando el manejo de esos recursos, fue el 11,05%, el fondo de retiro programado, de los que ya están pensionados fue el 3,55% y el conservador un 0,81% efectivo anual.



Cerramos el 2021 con 39.644 pensionados. El valor del fondo total en pensiones es de $48 billones, en cesantías $1,7 billones y en pensiones voluntarias $1,9 billones.



¿Qué opina de la propuesta del candidato Gustavo Petro de tomar los recursos pensionales de los fondos?

Ese es uno de los puntos por los cuales estos eventos de transparencia son importante para explicarles a los afiliados la importancia del ahorro pensional. Los dos sistemas sufren por el mercado laboral, pero el régimen administrado por Colpensiones no es sostenible en el tiempo pues depende de las cotizaciones de hoy para pagar a los pensionados de hoy y con la promesa de que en el futuro va a haber unos cotizantes que garantizarán esas pensiones. El sistema de reparto no es sostenible pues va a haber menos trabajadores por persona pensionada, pues la población tiende a envejecer. Incluso entre quienes están en una edad productiva, menos de la mitad de personas aportan de manera constante toda la vida.



Por eso es importante trabajar desde joven y que la gente ahorre. Esa falta de ahorro les impide tener una cuenta capitalizada que sea soporte en el retiro. Por eso de manera generalizada, al contar con un sistema obligatorio en el que los trabajadores tienen un descuento de su nómina y eso va a una cuenta de ahorro que se beneficie del interés compuesto, es la clave del sistema de capitalización individual, mientras que en el sistema de reparto el Estado se vuelve garante de las pensiones y teniendo en cuenta las dinámicas poblacionales eso se vuelve prácticamente imposible. Eso, sin mencionar lo que pasa con el régimen de prima media, cuando las mayores pensiones, con mayores subsidios del Estado son de la población de los salarios más altos del país.



Por eso creemos que los afiliados deben saber que esos recursos son de ellos y están invertidos en mercados responsablemente.



¿La industria está blindada?

La reforma pensional es necesaria. Desde Asofondos hemos estado abiertos a trabajar con el regulador en las hipótesis para mejorar el sistema. Un sistema en el que de cada 100 trabajadores solo se pensionan 20 tiene todo para mejorar.



Hay que lograr una interlocución efectiva con el gobierno que llegue. En las propuestas que hemos planteado el pilar de la capitalización individual es fundamental. Algunos candidatos han hablado de una pensión universal, una extensión del programa Colombia Mayor y al final hay que hacer los ajustes al sistema con los incentivos adecuados para que la gente no deje de ahorrar y quitarle al gobierno el peso de cubrir esa bola de nieve, de unos beneficios que se habían prometido pero que son insostenibles en el largo plazo.



¿Qué debería tener la reforma pensional?



Debe estar íntimamente ligada a una reforma laboral, para mejorar la formalización del empleo. Otra es que esté basada en el sistema de capitalización individual. Los que están en vez y no pensionados hay que mirar un sistema integral a la vejez, pero con capitalización individual y eliminar los subsidios de Colpensiones.



¿Cómo puede afectar la crisis de Rusia y Ucrania?



El impacto de la guerra afecta a la economía mundial y permea a través de la inflación, por ejemplo con los insumos. Esto afecta de igual manera que en otras coyunturas como la de covid, pues los fondos enfrentan momentos de volatilidad, pero en el caso de Colfondos trabajamos en el largo plazo y las volatilidades negativas son temporales pero los mercados en el largo plazo registran rentabilidades positivas.

