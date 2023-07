Cobertura en pensiones, la deuda de la reforma de 1993

El sistema de pensiones colombiano solo cobija a uno de cada cuatro ciudadanos en edad de pensión. A pesar de que hace 30 años se hizo una gran reforma, con la Ley 100 de 1993, luego de tres décadas el modelo actual de pensiones deja un sinsabor importante.

En el país, por el lado del sistema público (Colpensiones), hay poco más de 1,6

millones de pensionados, y 6,7 millones de afiliados. Los fondos privados, por el contrario, cuentan con cerca de 265.000 pensionados, y poco más de 18,3 millones de afiliados.



En los últimos 30 años ha existido dos grandes Leyes que han reformado el sistema, la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, pero también se han impulsado otras modificaciones.



Con la Ley 100 nació el ‘Sistema General de Seguridad Social Integral’, el cual integraba a entidades públicas y privadas y determinaba las normas y procedimientos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios.



En el caso de las pensiones, uno de los mayores cambios que vio el sistema fue la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se pasó a un sistema dual, con una serie de excepciones, entre las que se encontraban las Fuerzas Armadas, el Congreso, la Rama Judicial, el magisterio, y los trabajadores de Ecopetrol.



La Ley 100 modificó radicalmente el sistema, con ella se buscaba ampliar la cobertura de protección a la vejez, adecuar la edad de retiro a las nuevas condiciones demográficas y de esperanza de vida (en su momento 55 años para las mujeres y 60 para los hombres), equilibrar las contribuciones y mejorar los rendimientos de los aportes.



“Fue un punto de quiebre por varias razones, se modificaron las normas de juego del sistema, y también las dinámicas económicas y financieras en el país. La entrada de un nuevo jugador a ahorrar e invertir en un plazo amplio hace un cambio bastante grande en como se financia el Gobierno”, comentó Jorge Llano Salamanca, experto en pensiones y actual vicepresidente de Desarrollo de Mercados del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV).



Posteriormente, llegó la Ley 797 de 2003, la cual buscó racionalizar recursos y recapitalizar al Instituto de Seguros Sociales (ISS). Entre sus cambios se aumentó la tasa de cotización o de aporte de los afiliados, se incrementó el tiempo mínimo requerido para acceder a pensión, y se obligó a que todos los trabajadores independientes coticen.



Otra norma a destacar fue el Acto Legislativo No 1 de 2005, con el cual se marchitaron los regímenes especiales, se mantienen Fuerzas Militares, y también se crearon los Beps (Beneficios económicos periódicos), y se estableció por constitución que la pensión mínima no puede ser menor al salario mínimo.



Tal como destaca Llano, a partir de 2011 el sistema vio otros cambios menores, como el nacimiento de los multifondos, “lo que abrió la puerta para que los jóvenes coticen en un portafolio más agresivo, pero con una rentabilidad esperada mayor”. Y también se crearon los fondos de deuda para infraestructura, lo que permite la inversión en carreteras y un endeudamiento a más largo plazo.



Cabe destacar que desde 2012 nació Colpensiones, tras la liquidación del ISS, y en 2014, la edad de pensión se elevó dos años: 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Además, desde 2015 se fijó el mínimo de 1.300 semanas cotizadas.

El balance a 30 años



A pesar de las metas que propuso el sistema, sus objetivos de aumentar la cobertura no llegaron. Según cifras de Asofondos, el gremio que agrupa a los cuatro fondos privados de pensiones, en Colombia hay 7,3 millones de adultos mayores de 60 años, y de ellos, 3,9 millones no cuentan ni con pensión ni con subsidio; 1,6 millones tienen acceso al

programa Colombia Mayor, con el que reciben cerca de $80.000 por mes; y solo 1,9 millones tienen una pensión.



Para Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif, de la reforma a la Ley 100 hay que destacar que “en salud salió muy bien, hemos visto cambios fundamentales que mejoraron el bienestar de los colombianos, pero en pensiones no vimos aumentos de cobertura, y los subsidios siguen pesando mucho”.



Según el economista, en pensiones no se cumplieron los objetivos porque quedaron los dos sistemas conviviendo, el de Prima Media y el de Ahorro Individual, y esa competencia impidió que se dieran los objetivos de la reforma.



“En lo que sí fue muy exitosa, la reforma fue en la generación de ahorro. Hoy los colombianos contamos con casi 30 puntos del PIB de ahorro y que financian la inversión en Colombia. Esa plata de las pensiones es gran parte de la que financia buena parte de las inversiones tanto públicas como privadas en Colombia, y eso sí ha sido un éxito total”, indicó Santa María.



En el último congreso de Asofondos, Marcela Giraldo, presidente de Colfondos y presidente del Consejo Directivo del Gremio, destacó que en 1990 se tomaron medidas en un camino hacia la sostenibilidad, como aumentar edad de pensión o los requisitos de semanas cotizadas.



“Fuimos valientes como sociedad y empezamos a transitar un camino, que, aunque difícil, nos ha llevado a construir un sistema más sostenible que el anterior. Sin embargo, nos quedamos cortos, pues mantuvimos vivo un generoso sistema de reparto y lo que es más grave, mantuvimos una puerta abierta para que aquellos que logran altos salarios al final de su vida laboral, pudiesen seguir migrando a este generoso régimen de reparto”, dijo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio