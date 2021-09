Colombia, entre los peores países para pensionarse

Colombia se mantuvo en el puesto 40 entre los 44 países que son calificados en el índice de Retiro de Natixis Investment Managers (GRI), el cual mide donde es mejor jubilarse. El país volvió a quedar en la misma posición por segundo año consecutivo.



Por su parte, en el otro extremo de este listado, Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Países Bajos, lideran el ránking. Alemania, en el octavo puesto y Dinamarca en el noveno, tienen puntuación más alta en comparación con el año pasado, mientras que Canadá, desciende dos puestos con una puntuación más baja en comparación con respecto al año pasado llegando a la décima posición. El mejor ubicado de los países de América Latina es Chile, en el puesto 34.



No obstante, Colombia supera a Brasil que se ubica en el lugar 43 de los 44 países medidos.



“Colombia se mantuvo por segundo año consecutivo en la misma posición (40°) del Índice Global de Retiro de Natixis Investment Managers (GRI), por encima de Grecia, Turquía, Brasil e India”, señala en informe.



Según Natixis, este índice se plantea como guía para las cambiantes decisiones que afrontan los jubilados, cómo se centran en sus necesidades y objetivos para el futuro, y en dónde y cómo preservar el patrimonio de la manera más eficiente mientras disfrutan la jubilación.



ASÍ SE MIDE:



Para los resultados de este listado se tuvieron en cuenta 19 indicadores de rendimiento, agrupados en cuatro subíndices temáticos:



1. Salud que corresponde a la esperanza de vida, gasto en salud per cápita, salud no asegurada y gasto en salud.



2. Finanzas en retiro que corresponde al dinero destinado para la dependencia económica de la tercera edad, los préstamos bancarios improductivos, la inflación, los tipos de intereses, la presión fiscal, los factores que afecten la economía nacional por la gobernabilidad y la deuda pública.



3. Bienestar material entendido como la igualdad de ingresos entre grupos poblacionales, los ingresos per cápita y las tasas de desempleo para la tercera edad.



4. Calidad de vida identificando dentro de ella la felicidad de la población en retiro, la calidad del aire, el acceso a agua y servicios de saneamiento, la biodiversidad y los factores ambientales del entorno.



