Colpensiones: las críticas por uso que se le daría al ahorro pensional

En pleno 24 de diciembre, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, habló sobre la reforma pensional en el país y sobre los recursos del sistema.

(Vea: Ahorro pensional se usaría para hacer tren Buenaventura - Barranquilla).

Confirmó que la reforma se realizará en el 2023 y, entre otras cosas, dio una declaración sobre el uso de los ahorros pensionales, lo cual ha generado mucha polémica.

Puntualmente, dijo, primero, que los cambios que se planean hacer estarían enfocados en crear un solo sistema pensional para el país, buscando un régimen de transición para que más personas coticen en Colpensiones; y, segundo, que ese dinero del ahorro se usaría en obras sociales y de infraestructura, "como el tren entre Buenaventura y Barranquilla".

(Vea: Lo que opina Petro sobre subir la edad de pensión en Colombia).

Dice Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, textualmente: “los recursos que tenemos de ahorro (pensional) los vamos a invertir en lo social” (…) “en obras de infraestructura como el tren entre Buenaventura y Barranquilla”.



Feliz Navidad!!!!🎄



pic.twitter.com/hxqW1unvKp — David González Escobar (@dgonza97) December 24, 2022

Las reacciones

Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Hacienda y ex aspirante a la Presidencia de la República, cuestionó al directivo de Colpensiones y preguntó en Twitter: "¿Qué le da el derecho al señor Dussán a malgastar el ahorro de todos?".



Y agregó: "¿Invertir mis ahorros pensionales de 40 años en un tren entre Buenaventura y Barranquilla, imposible de construir y con rentabilidad negativa? Eso equivale a a botar nuestros ahorros por el desagüe".



(Vea: Reforma pensional: ¿aumentará la edad de retiro en Colombia?).



Daniel Briceño, abogado especialista en Derecho Público y magister en Análisis Político y Electoral, dijo, en la misma red social, que el presidente de Colpensiones "anuncia que los ahorros pensionales de los colombianos van a ser expropiados para gastárselos en el proyecto del tren elevado de Buenaventura a la Costa Caribe, el cual el mismo Gobierno ya ha dicho que es inviable".

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, escribió en su cuenta de Twitter "Fue un error nombrar a este sujeto al frente de Colpensiones. El ahorro pensional no se puede destinar al gasto público".

Rafael Nieto Loaiza, dijo que la propuesta "es una barbaridad, irresponsable y poco serio. !Los aportes pensionales no son plata del Gobierno sino ahorro de los aportantes!".

José Miguel Santamaría Uribe, del Movimiento Salvación Nacional, argumentó que no "Dussán no sabe que Colpensiones no tiene portafolio, ni recursos. De hecho, más de 40 billones anuales salen del presupuesto nacional para pagar las mesadas".

(Vea: Conozca cómo aumentar el monto fijo mensual que recibirá al retirarse).

Y Kevin Hartmann, cofundador de Juntos Colombia, dijo que lo dicho por Dussán es inconstitucional.

"Habla mal del Gobierno haber designado a alguien que tiene más afán de protagonismo que idea sobre el sistema de pensiones colombiano", añadió.

PORTAFOLIO