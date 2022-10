En 10 años aumentaron en 53% pensionados por Colpensiones

El sistema pensional colombiano es una bomba de tiempo que tiene el gobierno. Por eso, la necesidad de una reforma está sobre la mesa hace varios años, y en la propuesta de un modelo por pilares que tiene el Presidente Gustavo Petro la piedra angular es la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).



(Estos son los riesgos de la economía colombiana, según Bank of America).

Justamente, durante octubre la entidad estatal cumplió 10 años, como la evolución de lo que fue desde 1946 hasta 2012 el Instituto de Seguros Sociales (ISS). Durante la última década Colpensiones vio un aumento de 533.000 personas pensionadas, pues pasó de 1.011.104 pensionados en 2012 a 1.544.155 en 2022. Es decir, un aumento de 53%.

Vale la pena recalcar que Colpensiones paga el 82% de las pensiones del sistema general, sin incluir las pensiones públicas o los otros regímenes.



Hoy en el Régimen de Prima Media (RPM), o el régimen público, son 6,78 millones los afiliados, sin embargo, según el presidente (e) de Colpensiones, Javier Eduardo Guzmán, tan solo 32% de las personas afiliadas a este régimen va a lograr una pensión, es decir, tres de cada diez personas van a lograr pensionarse.



“El punto más importante de una reforma pensional es la cobertura. Si las personas no logran pensionarse, no importa en qué régimen estén. La reforma debe estar enfocada en buscar mecanismos para que las personas puedan llegar a pensionarse. Ese es el punto más importante de una reforma pensional. Y desde Colpensiones estamos preparados y vamos a administrar el régimen de pensión que la regulación que tanto el Gobierno como el Congreso escojan”, dijo.



La llegada de los Beps



En 2015 se introdujeron en el sistema pensional los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), un mecanismo de protección a la vejez que funciona como alternativa para las personas que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo aseguren un ingreso una vez cumplan su edad de retiro.



(Principales razones del Banco de la República para elevar tasa al 11 %).



Según Guzmán, desde la operación de Beps en 2015 Colpensiones ha dado aseguramiento para su vejez a más de 850.000 personas que de alguna manera no hubieran podido estar en el mercado asegurador.



En siete años de operación la entidad ha otorgado 41.450 anualidades vitalicias por medio de Beps, y en particular se ha visto un incremento importante en los últimos cinco años, pues mientras que en 2018 se tenía registró de 5.583, la cifra actual muestra un aumento de siete veces la población cobijada. De estos, el 53% (21.974) son mujeres y el 47% (19.476) hombres.



De acuerdo con Colpensiones, las personas que gozan de este beneficio reciben un valor promedio de $297.715, que se entregan cada dos meses.



Asimismo, y a pesar de la baja cobertura en protección a la vejez que tiene el país, el ingreso de los pensionados sigue siendo bajo. “El 70% de nuestros pensionados reciben una mesada por debajo de los dos salarios mínimos”, explicó Guzmán.



Según cifras de la entidad, 54,4% de las personas que sí acceden a pensión en este régimen, es decir, 838.315, recibe un salario mínimo o $1 millón al mes; 24,0%, 370.736 personas, reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, y solo 21,6% de los pensionados de Colpensiones, alrededor de 335.000, están por encima de los 2 salarios mínimos.



Gestión administrativa



En relación con el balance administrativo de su primera década, Colpensiones destaca que del Seguro Social recibió alrededor de 80.000 trámites vencidos, pero con el transcurso del tiempo ha gestionado y sacado adelante alrededor de 320.000. Guzmán destacó además que la entidad lleva cinco años consecutivos generando excedentes y este año espera cerrar con $100.000 millones.



Para Marcelo Duque, investigador y analista pensional, “Colpensiones tiene un rol importante” y destaca cosas positivas de la entidad como “la velocidad, en muchos casos, para responder a las solicitudes de pensión, sobre todo las de vejez; la centralización de los procesos en un solo lugar y no en las regionales, minimizando riesgos de prácticas inadecuadas”.



Pese a ello, Duque asegura que aún “hay otras oportunidades de mejora en los tiempos de respuesta en procesos relacionados a la pensión de sobrevivencia”.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO