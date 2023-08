Qué hacer si sus semanas cotizadas no aparecen en Colpensiones

Es sabido que en Colombia el mínimo de semanas obligatorias que los colombianos deben cotizar para poder acceder a su pensión son 1.300 en el caso del fondo de prima media o público, es decir, Colpensiones.

No obstante, uno de los inconvenientes que presentan algunos trabajadores es que, al momento de revisar el número de semanas que lleva cotizadas, se dan cuenta de que estas no están contabilizadas en su totalidad, es decir, que no se encuentran todas.



Esto puede significar un problema, teniendo en cuenta el requisito mínimo de semanas que exige Colpensiones para poder acceder a su ahorro pensional.



Por ello, desde el mismo fondo de pensiones han explicado lo que debe hacer el trabajador en caso de que se encuentre con este escenario.



Cómo puede corregir su historial laboral

El fondo público explicó que el trabajador puede solicitar la corrección de su historial laboral mediante internet o acercándose a un punto presencial de la entidad.



En caso de que se haga por la web, lo que debe hacer es lo siguiente:



- Reunir la documentación con lo que se pueda constatar los periodos en los que se encuentra esta irregularidad.



- Dirigirse al portal web de Colpensiones, buscar la opción 'Portal de trámites' y seleccionar 'Corrección de historial laboral'.



- Allí, la página le pedirá ingresar su número de cédula de ciudadanía y contraseña para seguir con el proceso.



- En ese instante, deberá nuevamente buscar la opción de 'Corrección de historia laboral' y seguir diligenciado los datos que se requieren en la página.



Dado el caso que desee hacerlo de manera presencial, los documentos que debe llevar al punto de atención son:



- Fotocopia del documento de identidad del afiliado.



- Formulario de corrección de historia laboral con los datos básicos del afiliado.



- Formulario de corrección de historial laboral del 67-94 o del de 1995 en adelante, dependiendo del periodo de tiempo en el que se haya presentado la inconsistencia.



Cómo consultar el historial laboral

Para estar prevenido, es necesario hacer una revisión periódica y, sobre todo, si camba de empleo de manera seguida.



Para hacer dicha consulta, ingrese a la página web de Colpensiones, busque la opción 'Ofician virtual', entrar con su usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, debe registrarse para seguir con el proceso.



