¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas tiene en pensión?

Si usted cotiza a pensiones debe saber que la Historia Laboral es uno de los documentos más importantes en materia pensional, refleja en forma ordenada y sucesiva la relación de los aportes a pensiones obligatorios realizados al Sistema General de Pensiones, con base en los salarios devengados en cada periodo, así como el número de semanas acumuladas.



De acuerdo con María Lorena Botero, gerente de beneficios pensionales en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, es recomendable que quienes cotizan a pensión realicen un seguimiento constante a este documento y no dejen la revisión para cuando se esté cerca de solicitar el beneficio pensional.



“Tener al día la historia laboral le permitirá al afiliado gestionar su beneficio pensional en el menor tiempo posible y disfrutar de su mesada sin contratiempos”, explicó Botero. A continuación, lo que debe saber de este reporte pensional.



1. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA HISTORIA LABORAL?



La información más relevante que tiene este documento son las semanas cotizadas tanto en el régimen público como en los Fondos Privados, también se encuentra el detalle de los tiempos de bono pensional si la persona tiene derecho al mismo.



En un Fondo como Porvenir esta información está segmentada en tres puntos: primero la historia laboral consolidada (semanas y capital), segundo, la historia laboral por consolidar (semanas reportadas, pero sin capital que los respalde aún) es un indicio que en algunos casos no es recuperable, porque depende de las validaciones de las entidades externas, quienes finalmente confirman si procede el pago de esos periodos o no. Y un tercer elemento asociado al detalle de cada periodo.



2. ¿CADA CUÁNTO SE DEBE REVISAR LA HISTORIA LABORAL?



Muy frecuentemente, el primer mecanismo para esta revisión es el extracto trimestral de pensiones obligatorias que refleja la cotización que hicieron los empleadores o trabajadores independientes en ese periodo. Este es el medio por el cual el afiliado verifica el cumplimiento del pago de la cotización a pensión obligatoria y que el fondo de pensiones registre tanto las semanas como el saldo en su cuenta individual.



El segundo mecanismo de revisión es la historia laboral consolidada que muestra todas las cotizaciones que se han hecho en toda la vida laboral al Sistema General de Pensiones.



Para las personas que están a 5 o 2 años de la edad de pensión, este procedimiento de verificar la historia laboral se vuelve clave para que anticipadamente con el Fondo se pueda realizar la revisión y actualización de la información que pueda faltar y lograr con tiempo la consecución de los certificados con las entidades correspondientes.



3 ¿QUÉ HACER PARA RECUPERAR SEMANAS FALTANTES EN EL HISTORIAL?



Lo primero es reportar ante la administradora de pensiones los periodos que no se registran en la historia laboral, informando situaciones como: dónde laboró, tiempos pendientes, datos del empleador con el cual trabajó, con esta información el Fondo de Pensiones pueda iniciar las gestiones correspondientes ante las entidades externas para verificar y normalizar las incidencias identificadas a fin de hacer más fácil la solicitud del beneficio pensional.



El afiliado puede hacer este proceso de reporte de inconsistencias por los canales de atención dispuestos por cada Fondo de Pensiones o acercándose a la red de oficinas.



4. ¿CADA CUÁNTO SE ENVÍA ESTE DOCUMENTO?



El certificado de historia laboral no se envía de forma periódica, sin embargo, el afiliado la puede consultar las veces que así lo considere, lo que si hacen los Fondos de Pensiones es enviar los extractos de pensiones obligatorias cada trimestre, documento que refleja el saldo total (aportes y rendimientos), semanas cotizadas, multifondo(s) en el que tiene el ahorro y la rentabilidad, segmento a partir de su edad y género, recomendaciones sobre lo que deben tener en cuenta el afiliado para la construcción de su ahorro pensional.



A partir de este trimestre los afiliados a Porvenir están recibiendo junto a su extracto de Pensión Obligatoria, un resumen de la cuenta de ahorro individual en formato video para que sea más fácil de entender este documento.



Para los afiliados que están a 2 años de la edad de pensión se les envía de manera proactiva la historia laboral para su revisión, es importante que los afiliados tengan actualizados sus datos de contacto y que respondan a esa solicitud de verificación de historia laboral, indicando si están de acuerdo o tienen ajustes para solicitar, de esta manera al momento de solicitar su beneficio pensional el procedimiento será muy ágil y fácil.



5. ¿EN QUÉ CANALES SE RECIBE?



En el proceso de transformación digital que vive el sector pensional, las administradoras han robustecido sus canales digitales para que los afiliados puedan descargar por este medio la historia laboral y consultar esta información en el momento que lo requiera



6. ¿QUÉ ES EL BONO PENSIONAL?



Es un título representativo de las semanas de cotización al Régimen de Prima Media antes de trasladarse a un Fondo Privado de pensiones como Porvenir. El valor del bono hará parte del capital necesario para financiar su pensión.



PORTAFOLIO