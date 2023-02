¿Cómo puede organizar sus finanzas si está cerca a pensionarse?

Para muchos trabajadores colombianos, la pensión es algo que representa la posibilidad de retirarse y poder disfrutar de los ahorros logrados a lo largo de las 1300 semanas que el Estado le exige a los ciudadanos para pensionarse.



No obstante, cuando el momento de pensionarse llega, lo primero que se puede venir a la cabeza es buscar la manera de administrar adecuadamente esos ahorros que se lograrán disfrutar desde que se cumple la edad legal de jubilación (62 años para los hombres y 57 años para las mujeres).



La pensión es una responsabilidad, pues pese a que ya no hay un trabajo por el cual preocuparse, es cierto decir que una persona jubilada deja de percibir en promedio el 25 % de sus ingresos.



Sandra Martínez, Consultora y Entrenadora en comportamiento financiero para Positiva Compañía de Seguros, aconseja a las personas que estén cerca a pensionarse a que tengan sus cuentas sanas en lo posible, es decir, no tener demasiadas deudas.



“Cuando se acerque la fecha del retiro lo más recomendable es no tener muchas deudas, ni mayores obligaciones, ya que los ingresos disminuyen al pensionarse de un 20 a un 30 por ciento”.



Así mismo, se le exige al ciudadano tener, por lo menos, 1300 semanas activas en el mercado laboral para acceder a su pensión.

Otro consejo que da la experta es tener detallado el presupuesto personal para así identificar los ingresos y los gastos para así poder ver si estos se pueden atender adecuadamente. De no ser así, es importante tener una cultura del ahorro bien cultivada para poder cubrir el porcentaje perdido en ingresos, o en caso de emergencia.



“Si tienen hobbies o una actividad para desarrollar, esta es una época en la que pueden aprovechar el tiempo para realizarla y se puede convertir en una nueva fuente de ingresos”, agregó Martínez.



Ya lograda la pensión, es importante asegurarse controlar el gasto, es decir, no gastar más de lo que se gana y tener controlados los ‘gastos hormiga’, que son aquellos egresos que, pueden parecer mínimos pero que, a mediano o largo plazo, pueden hacer falta.



“No se debe olvidar revisar periódicamente sus extractos pensionales, así como su historia laboral, con el fin de conocer cómo se ha venido comportando su saldo de ahorros pensionales”, concluyó la experta.



Siguiendo estos consejos, podrá disfrutar de su pensión con la tranquilidad de no tener desbalances en sus cuenta y poder vivir retiro sin preocupaciones mayores.



