¿Cómo pensionarse joven en Colombia?

Jaime Alberto Vélez, un comunicador social y periodista de Medellín, logró el sueño de muchos colombianos: pensionarse antes de la edad de jubilación.



Vélez se ha desempeñado como periodista, docente y asesor empresarial de comunicaciones, y debido a que desde muy joven se puso como meta pensionarse, lo logró y lo hizo a los 48 años.



“Yo empecé a cotizar a los 18 años cuando trabajaba en un restaurante famoso de Medellín y ahí me vincularon. En esa época no estaba la ley 100, todavía estaba el seguro social y realmente uno no prestaba mucha atención a eso”, comentó Vélez.



Según cuenta Vélez, luego de varios años trabajando como barman y mesero pasó a realizar sus prácticas, las cuales le ayudaron a llegar a un nuevo trabajo en el que encontraría el segundo paso para pensionarse antes de los 62 años.



“Estaba en la Personería. Creo que fue en el año 99 cuando algunos funcionarios de Porvenir nos visitaron y nos explicaron qué eran los aportes voluntarios y los beneficios de estos. Muchos no le presentaron mucha atención, pero yo pedí más asesoría con los funcionarios y les pregunté cuánto podía ahorrar mensualmente y aprovechando que tenía un buen sueldo, empecé”, afirmó el periodista.



A sus 48 años y luego de haber pasado por diversos trabajos, momentos desempleado o ganando muy poco, Vélez recibió el año pasado un correo electrónico en el que se le informaba que había cumplido con las semanas de cotización y con el capital necesario para pensionarse. “Como uno en Colombia tiene el mito de que no se va a pensionar, al ver ese correo me fui para el fondo y me dijeron que cumplía con todos los requisitos. Agendamos la doble asesoría, cada una de media hora y me explicaron los pros y los contras, el panorama actual y demás. Sin duda alguna firmé”, contó Vélez.



La experiencia de Vélez evidencia que en el país sí es posible pensionarse, pero se deben tener en cuenta una serie de acciones, que tanto él como los fondos de pensiones recomiendan para lograrlo.



Según Vélez, lo primero que él hizo fue empezar a cotizar desde temprana edad. Al respecto, María Lorena Botero, gerente de beneficios pensionales de la AFP Porvenir, afirmó que se debe empezar con el primer trabajo o a partir de los 18 años como independiente. “Lo que más recomendamos a los jóvenes es empezar a cotizar lo más temprano posible. Para que tengan constancia en la cotización, logren acumular semanas y tengan un buen ahorro”.



Contrario al régimen público, el privado brinda dos opciones para que los colombianos se jubilen: por semanas o por capital. Por semanas, los colombianos necesitan como mínimo 1.150 semanas para pensionarse en el régimen privado y 1.300 en el público.



En cuanto al capital, el máximo que deben tener ahorrado para pensionarse con una mesada correspondiente al salario mínimo es de 240 millones de pesos. Pero, frente a esto Botero señala que "el 86% de la gente en Colombia cotiza por debajo de los 2 SMLV. Una persona que toda la vida cotice por debajo de esta cantidad, nunca va a alcanzar a tener 240 millones de pesos en su cuenta individual, porque el aporte a la cuenta es el 11,5% de lo que uno cotiza. Por eso, para el común de la gente, no es un tema de cuánto vale una pensión, sino cuántas semanas debo acumular para alcanzarla".



El segundo paso que dio Vélez fue fijarse metas. “Esto es muy importante en la vida. Preguntarse ¿qué calidad de vida quiere tener?, ¿cómo puedo conseguirla? Cuando tú miras aspectos como la calidad de tiempo o la independencia laboral, te motivas a lograr este tipo de cosas”, señaló.



Durante su vida, este comunicador social también se mentalizó a no dejar de cotizar, aun cuando su situación económica se lo impidiera. “Así esté muy mal siga cotizando, así sea por un sueldo básico, pero nunca deje de hacerlo”, recalcó Vélez.



“También es importante contar con un fondo de pensiones serio, que sea transparente contigo, que si tienes dudas que te las aclaren. De igual manera, uno debe mantenerse informado sobre su estado pensional, es decir, cuánto tengo ahorrado, cuántas semanas cotizadas llevo, etc.”, mencionó Vélez.



Finalmente, una de las acciones a las que Vélez le adjudica el haberse pensionado a los 48 años es el hacer aportes voluntarios a la pensión. “Aun cuando estuve sin empleo o cuando se me baja el salario mantenía mis aportes voluntarios, los cuales estimo eran entre un 4% o 6% del salario. Eso dependía del momento por el que estuviera pasando, pues a veces ganaba cuatro millones de pesos y luego pasaba a ganarme solo el mínimo”, contó Vélez.



En Colombia, solo en los fondos privados de pensiones se puede realizar este aporte voluntario. De acuerdo con Juan Pablo Arango, vicepresidente comercial de Protección, la principal recomendación para un joven que inicia su vida laboral y que se quiere retirar antes de la edad de pensión es ahorrar, y para ello no se requieren montos grandes.



“Desde el primer empleo se debe comenzar a hacer un ahorro para la pensión sobre el salario real y complementarlo con un ahorro voluntario, que no debe ser de un alto valor pero sí constante en el tiempo. Si es independiente o emprendedor, tratar de hacer un ahorro ajustado a los ingresos mensuales, esporádicos o por el tiempo de los contratos”, explicó Arango.



El porcentaje de aportes voluntarios deben realizarse según la capacidad de ahorro de la persona, por lo que los fondos privados permiten hacer ahorros voluntarios desde 20.000 pesos mensuales, y el incremento en las condiciones de pensión puede llegar a ser de gran impacto, cerca al 30%.



“Hacer aportes voluntarios a pensión obligatoria es muy buena opción. Por ejemplo, un joven de 20 años que empezó a cotizar y le deposita mensualmente a su cuenta 100.000 pesos como ahorro voluntario, eso le puede representar un 30% del valor de la mesada adicional a la edad de pensión”, resaltó María Lorena Botero, gerente de beneficios pensionales de la AFP Porvenir.