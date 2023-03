La transición del sistema pensional vigente en la propuesta actual

Uno de los grades interrogantes que pueden surgir sobre la reforma pensional es el proceso de transición que este tendría con el sistema de jubilación actual.

En el documento de la reforma, se explica que el régimen de transición no afectará a las personas que estén cercanas a obtener su pensión durante el proceso de discusión en el Congreso de la República e implementación (en caso de ser aprobada), podrán hacerlo con el sistema vigente.



(Descargue y consulte aquí el texto de la reforma pensional).



"A las personas que, a la entrada en vigencia de este sistema de protección social Integral para la Vejez, cuenten con 1.000 semanas cotizadas, se les seguirá aplicando en su totalidad la Ley 100 de 1993 y la normas que la modifiquen, deroguen o sustituyan".



Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, explicó este apartado, reafirmando que habrá respeto por el proceso de jubilación de las personas cercanas a retirarse del mercado laboral para disfrutar de sus ahorros.



('Tener una vejez digna', clave de la reforma pensional para Petro).



"Lo que plantea la propuesta es una transición. Todas las reformas tienen una transición y, yendo a los extremos uno no puede cambiar las reglas de juego a una persona que está hundida en la edad de pensionarse, en comparación de un joven que lleva un día cotizando”.



Mientras que las personas que tengan mas de 1.000 semanas cotizadas, que les falten menos de 10 años para la edad de pensión y estén dentro del proceso de traslado, según se menciona en el articulado, "tendrán dos años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse del régimen respecto de la normatividad anterior (Ley 100 de 1993), previa la doble asesoría de que trata la Ley 1748 de 2014".



(‘Baja de intereses puede venir para otro tipo de créditos’).



Frente a este ámbito, el experto manifestó que este plazo debería ser mas extenso, no obstante, destacó que, tal cual como entendió la reforma, es un sistema viable y transparente.



"Lo que propone la reforma es que todos aquellos que lleven 1.000 semanas o más cotizadas se queden en el régimen anterior y los demás se trasladen. Yo esperaría que se extienda más ese proceso de transición; deberían ser 10 años y, además no solo por semanas cotizadas sino, eventualmente, por edad. Pero más allá de eso, a mí me da la tranquilidad de que los recursos no se van a utilizar para otras cosas”, enfatizó Olivera.



PORTAFOLIO