Cuatro cosas que puede hacer para una pensión con mayor rentabilidad

Para muchos jóvenes pensionarse es un escenario lejano. Según algunas Administradoras de Fondos de Pensiones, como Porvenir y Colfondos, la generación del milenio anhela jubilarse a los 50 años, aunque la realidad la edad establecida en el país es de 57 años para las mujeres y 62 en el caso de los hombres.



En Colombia la afiliación al sistema general de pensiones es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes y se debe elegir entre dos opciones: el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que administra el Estado, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que es administrado por empresas privadas.



“La elección de los fondos de pensiones no debe ser una decisión que se tome a la ligera, tiene que ser pensada con proyecciones a futuro", afirmó Inés Neves, country manager de Compara Colombia.



Por eso, Compara comparte algunas recomendaciones para que quienes cotizan puedan obtener su pensión con una mayor rentabilidad:



● Formar parte de una Administradora de Fondos de Pensiones, instituciones financieras privadas que administran fondos personales que tienen como finalidad el ahorro de la pensión de los trabajadores. Actualmente, en el país existen cuatro fondos privados que brindan excelentes opciones según sus metas y necesidades, estos son Porvenir, Colfondos, Protección y Old Mutual. Estos estipulan que una persona, sin importar la edad, puede jubilarse cuando logre un capital acumulado para pagar esa pensión mínima.



● Ahorro voluntario a la pensión. Cada vez que se tenga un incremento de su salario, lo aconsejable es, si puede, hacer de cuenta que no existió y llevarlo inmediatamente al ahorro pensional.



● Es importante empezar a cotizar pensión desde joven, esto facilitará a completar el número de semanas exigidas: 1.300 en el fondo público y 1.150 en un fondo privado. Así mismo, hacer parte de este último, maximizará la rentabilidad de los ahorros, y así se podrá obtener una pensión más rentable.



● Planificar el futuro de la pensión y cumplir con las metas de ahorro es fundamental. Por ello es importante consultar con su fondo de pensiones para trazar el camino que les permitirá tener su monto de pensión objetivo de acuerdo al valor que cotizan.



Cabe destacar que tener una educación financiera es clave ya que permite a los cotizantes tener un conocimiento claro al momento de escoger el fondo de pensión que desea cotizar y que mejor se acomode a su proyecto de vida.