Los afiliados de Protección ganaron $20 billones en 2023, según la entidad

Juan David Correa considera que el 2023 fue histórico para los clientes, pues el ahorro pensional de los cerca de 8 millones de afiliados registró una rentabilidad de cerca de $ 20 billones que les fueron abonados a sus cuentas.



¿Cómo le fue a Protección y a sus afiliados en 2023?



El año pasado cerramos con un ahorro pensional de $ 161 billones, que son de nuestros cerca de 8 millones de clientes.



Esa cifra representa el 11 % del PIB. Cerca de $ 20 billones son recursos abonados a las cuentas de cada uno de ellos.



Esos $ 20 billones fueron los rendimientos de los diferentes fondos. Por ejemplo, el de retiro programado registró el 25 % E.A. El moderado, que es donde está la mayoría de afiliados, rindió por encima del 11 %.



Se incrementaron los clientes y se obtuvo una utilidad para Protección de $287.000 millones, similar a la de 2022.



En los últimos 30 años el sistema de ahorro individual con solidaridad ha consolidado un saldo de $ 400 billones en total y de cada 100 pesos, cuando se pensiona una persona, cerca de 70 pesos son rendimientos.



Hay que recordar que la Ocde dijo que de los países que la componen, Colombia es el primero en rentabilidad en 15 y 20 años.



El sistema ha sido generador de valor y recursos e incluso ha bajado el déficit del pasivo pensional.

Pero hay muchos que ni en el sistema público ni en el privado se logran pensionar. ¿Qué pasa

con esos recursos?



Buena parte de los colombianos no logran pensionarse, pues el promedio de semanas que acumulan son de en promedio unas 500, por debajo de las mínimas necesarias (1.150 en los fondos o 1.300 en Colpensiones) y eso sucede porque entran y salen de la informalidad, que en Colombia es del 60 %, una cifra mayor que los países latinoamericanos. Por eso se les devuelven los saldos, en el caso de los fondos indexados a la inflación, pero en Colpensiones no. Tenemos que hay que aumentar la formalización para que la gente tenga más semanas cotizadas.



Dentro de la reforma pensional se está buscando que las devoluciones se vuelvan retiros y no sea plata de bolsillo. Existe la posibilidad de que se convierta en renta vitalicia o un beneficio periódico.

El 2023 fue malo en lo económico ¿Cómo estuvo el recaudo?



El crecimiento del recaudo estuvo por el lado del 17% y el crecimiento del volumen del activo manejado también fue del orden del de 16 y 17%. La tasa de desempleo estuvo constante el año pasado y con un crecimiento bajo y el empleo tuvo resiliencia y por eso el crecimiento del recaudo se mantuvo dinámica y ha mantenido un poco por encima del 10% este año.



Así, si el empleo sigue así tendríamos una tendencia que se vería afectada, pero por ahora esa es la evolución.



Aparte de los resultados positivos, fue por la capacidad de tener la confianza de los clientes y también en materia de cesantías.

¿Y cómo les va con las pensiones voluntarias?

Protección ha buscado acompañar en el ahorro obligatorio y además con una plataforma de bienestar financiero. Hemos liderado la discusión del ahorro voluntario con el 42 %, lo que nos ha permitido un mundo de capacidades con activos alternativos, 23 opciones de inversión nuevas y una mirada alrededor de la sostenibilidad. Triplicamos los activos en administración con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) pasando de $ 12 a $ 36 billones. Desde 2021 estamos en el protocolo de Principios de Inversión Responsable (PRI) y obtuvimos un resultado superior al 75 %, con lo que estamos en el top 10 en Latinoamérica, por encima de la media del 65 % mundial.



También somos la mejor entidad en Colombia para mujeres profesionales jóvenes y acompañamos en capacitación a jóvenes con la fundación Juanfe y Mi Sangre.

¿Y a la reforma pensional qué futuro le ve?

Hemos insistido que se necesita una reforma pensional no ahora, sino desde hace años, pero estructural, que dé cobertura, sea equitativa y sostenible. Hay una competencia asimétrica con subsidios mal enfocados y limita los subsidios de las pensiones altas. Los que más ganan y están afiliados a Colpensiones más subsidios tienen. La reforma los baja de 25 hasta tres salarios mínimos, que de todas maneras es donde está el 80% de los afiliados. En el pilar solidario es interesante los $ 223.000 mensuales para que los más vulnerables tengan un ingreso, y el enfoque de género que busca corregir el tema de las mujeres, que hoy implica 5 años menos que los hombres, pero que entrega 50 semanas por cada hijo (hasta 3) y eso cierra la brecha.

Pero lo más complejo es como se plantea el umbral, pues a todos los que ganan hasta tres mínimos les dan el subsidio, lo que genera insostenibilidad y deterioro de la sostenibilidad fiscal.



Otro tema importante es que no se puede hacer una reforma para agotar el fondo de ahorro, que hasta el momento ha sido importante en el mercado de capitales para financiar grandes proyectos en el país.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

