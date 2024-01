Amenazas para la sostenibilidad del sistema pensional: informalidad y baja natalidad

Uno de los cambios sociales que se ha dado con la llegada de las nuevas generaciones en todo el mundo, está relacionado con la caída en las tasas de natalidad y fertilidad, debido principalmente al deseo de los jóvenes y nuevos profesionales de no ser padres o no tener la misma cantidad de hijos que sus progenitores.



Basta con ver las más recientes cifras del Dane para este tema, reveladas al final del 2023, para darse cuenta de que cada vez están naciendo menos personas en el país. En el análisis de las cifras se encontró que hay una tendencia confirmada en la baja de nacimientos, con 570.355 nacimientos en el 2022, lo que es la baja histórica más grande en los últimos 10 años, con una reducción de 7,5%.



En materia de la tasa bruta de natalidad en Colombia, que es el total de nacimientos sobre el total de la población, se llegó a una tasa de 11 nacimientos por cada 1.000 habitantes en el 2022, lo que es la más baja en el quinquenio.



Adicional a esto, de acuerdo con los expertos, otra problemática se está uniendo a la ya mencionada y entre las dos se están convirtiendo en grandes amenazas para la sostenibilidad del sistema pensional en toda la región, puesto que cada vez los aportes son menores y hacia futuro la carga será mayor.



José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector Universidad EIA, señaló que actualmente hay varios desafíos si se quiere hacer frente al rápido envejecimiento en América latina y atender la urgencia de “una nueva forma de política social y económica para ser más atractivo a la población en edad de trabajar”.

“El sistema pensional cada vez será menos sostenible por ser inviable fiscalmente o socialmente por los muy bajos montos a distribuir a los adultos mayores. Es indispensable cambiar algunos parámetros como la edad de pensión, pagos, etc o de lo contrario el problema social y fiscal será gigante más adelante y entender que las reformas pensionales no pueden perpetuar el desbalance fiscal”, explicó Restrepo.

Informalidad. Archivo EL TIEMPO



Para el caso de la informalidad laboral no hay que pasar por alto que este indicador se encuentra actualmente en 55,5% y que si bien se ha reducido levemente en los últimos meses, todavía está en puntos que pueden afectar seriamente la estabilidad del sistema pensional, debido a la falta de aportes y cobertura entre los trabajadores.



“Es urgente enfrentar la informalidad laboral y lograr trabajos adecuados a las nuevas generaciones jóvenes. Eso se relaciona con programas de entrenamiento masivos (skilling, reskilling) y mucha flexibilidad de entrada y salida en el sistema educativo con reconocimiento de aprendizajes y experiencias previas. En simultáneo, trabajar en formalización de empresas con más información, menos costos de ser formal y más beneficios a esa formalidad y no lo contrario”, agregó el Rector de la Universidad EIA.



Un estudio del Banco de la República frente a la realidad pensional en Colombia, publicado en 2023, advierte que este sistema se enfrentará en las próximas décadas a un aumento sustancial de la carga fiscal, generada por los subsidios que entrega Colpensiones y el deterioro de la capacidad de pago, debido al envejecimiento poblacional.



Dentro de las conclusiones más llamativas de este reporte destaca que “esa carga fiscal, con respecto a la actual, se multiplicará por 2,3 para el año 2050 y se triplicará para 2080”, dejando claro cuál es una de las prioridades en el mediano y largo plazo para evitar una crisis.



“Por otro lado, se encuentra que en ausencia de otros cambios en el sistema pensional, dos situaciones socialmente deseables producirían otro incremento apreciable de la carga fiscal de ese sistema: en adición al efecto del envejecimiento poblacional, aumentar la cobertura pensional de su valor actual (23%) a 30% en 2030 multiplicaría la carga fiscal por 1,5. Para el mismo año (2030)”, dijo el Emisor.

Bebé iStock

Por último, para el Banco de la República, “el reconocimiento de los retornos reales a quienes no cumplen requisitos de pensión en Colpensiones multiplicaría adicionalmente la carga fiscal por 1,2”.

Otra visión que llama la atención es la del analista y experto en pensiones, Julio César Iglesias, quien dijo que es necesario hacer una reingeniería, porque siempre que se habla de la administradora del fondo público de pensiones, también hay que tener en cuenta que, con la forma actual de operar, sólo se está pensando a corto plazo.



Este experto asegura que con el esquema actual, “donde haya más formalidad, ojo, más formalidad laboral en Colombia, y buena parte de esa formalidad se vaya a aportar a Colpensiones, el problema de la sostenibilidad del sistema de reparto, de beneficio definido, se empeora”.



“Esto pasa porque usted tiene más aportantes en el corto plazo, entonces la liquidez del sistema de reparto mejora en el corto plazo, pero a largo plazo usted va a asumir un pasivo más grande para pagar la pensión de esos afiliados jóvenes. Entonces, a largo plazo, a mediano y largo plazo, entre más cotizantes, o sea, entre más formalidad haya, más insostenible es el sistema pensional”, agregó.



Por último, más allá de la necesidad de reformar el sistema pensional, analistas como Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, recuerdan que la informalidad afecta de manera significativa la probabilidad de que una persona se pensione, ya que la constante transición entre trabajos formales e informales hace casi imposible que se logren acumular las semanas mínimas de cotización.



“Desde el punto de vista fiscal, la informalidad descapitaliza el sistema porque las personas que deberían aportar no aportan; pero al mismo tiempo, la informalidad hace que menos personas se jubilen, lo que obra en sentido contrario”, dijo.



Una solución a este problema, según expertos, parte de entender la forma en la que está envejeciendo el país y las necesidades que se están generando.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio