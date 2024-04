‘En la reforma pensional, pilar contributivo debe ser un salario mínimo’

Miguel Largacha es el presidente del fondo de pensiones y cesantías Porvenir* y como presidente del Consejo Directivo de Asofondos, liderará el congreso del sector, que se realizará entre hoy y mañana en Cartagena.



(Lea más: ¿Hay que repensar el sistema pensional? CEO de BlackRock cree que sí: sus argumentos)

¿Cómo se comportó el ahorro pensional de los afiliados en 2023?



Cerramos con 14,5 millones de afiliados en los tres productos y esos afiliados tuvieron el año históricamente más destacable en materia de rentabilidades. Las valorizaciones de Porvenir en su conjunto de estos tres productos alcanzaron los $ 25 billones, o sea los afiliados a los fondos de Porvenir tuvieron el año pasado una valorización de sus cuentas de $ 25 billones. Es la primera vez que nos han llamado los afiliados a decirnos que si los saldos están bien, pues los crecimientos fueron significativos y $23,7 billones son de pensiones obligatorias. De todos los productos y si consolidamos la rentabilidad fue del 15,7% efectivo anual.

¿Cuántos activos bajo administración tienen?

​

Superamos los $ 203 billones bajo administración, con $ 189 billones en pensiones obligatorias, $ 9,3 billones en cesantías y $ 5,8 billones en pensiones voluntarias. Eso representa el 14% del PIB, una responsabilidad grande con nuestros afiliados y con el país y por eso somos responsables con las inversiones y obviamente con el manejo del riesgo.



Por eso el año pasado recibimos el Premio Iberoamericano de la Calidad-Trayectoria Excelente, que entrega Fundibeq –una entidad líder global en prácticas de excelencia– a organizaciones que alcanzaron la categoría Oro en dos ediciones anteriores, consolidándose como referentes de buenas prácticas y excelencia a nivel internacional. Fuimos la primera empresa colombiana en ser reconocida con ese galardón.

Afiliados, pensionados, hábleme de cifras...

​

El año pasado tuvimos 63.000 solicitudes de pensión. Ya tenemos 152.000 pensionados en total.

Recordemos que en Colombia para pensionarse en Colpensiones se requieren por ley mínimo 26 años cotizados y en un fondo privado de pensiones se requiere mínimo 23 años y la misma edad: 57 años para las mujeres y 62 años los hombres. En Colombia en promedio las personas que no alcanzan a pensionarse trabajaron menos de 10 años.



El año pasado devolvimos casi $ 1,7 millones de pesos, que corresponde al capital más lo intereses a quienes no se lograron pensionar, una cifra altísima de personas que desafortunadamente no alcanzan a pensionarse, pero se les da con los rendimientos.



Y a esas personas se les dice que pueden llevarse el cheque con ese dinero o pueden buscar un Beneficio Económico Periódico (BEP) y recibir una renta mensual vitalicia. Somos la AFP que más contribuye a que las personas opten por un BEP. Además, nos gusta resaltar la línea de la educación financiera y el apoyo al adulto mayor a través del Observatorio, en alianza con la Universidad del Rosario donde hacemos investigaciones sobre qué necesidades tienen y los apoyamos en temas de emprendimiento, en donde los adultos mayores en general son muy exitosos.

(Vea: Cifra de jubilados en Colpensiones subió 5 % en 2023)

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir César Melgarejo/ Portafolio

(Lea más: Se aprueba en segundo debate proyecto de renta básica para adultos mayores sin pensión)

¿Y los resultados de Porvenir como empresa?

​

Esta es una empresa que tiene que garantizar el resultado. La ley nos obliga y así está establecido a que las AFP tenemos que dar una rentabilidad mínima garantizada, lo cual significa que si no la alcanzamos, la sociedad tiene que poner el dinero que falta a las cuentas de cada uno de los afiliados.



Tenemos un patrimonio de $ 2,8 billones y poco más de $ 2 billones son la reserva que están invertidos en los mismos fondos. Entonces si tenemos buena rentabilidad el resultado financiero es bueno.

¿Cuál es su posición sobre la reforma pensional?

​

Ya vimos que la iniciativa no se va a archivar y se va a seguir discutiendo. Entendemos que hay que hacer la mejor reforma y eso obviamente va a marcar un punto muy importante de cómo operará hacia el futuro.

Un punto importante para los fondos es el pilar contributivo. ¿A cuánto se debería bajar?

​

Algunos dicen uno y medio de pronto, pero la posición de los fonos es que sea de un salario y los recursos que entren a Colpensiones se deben ahorrar en su totalidad.



Lo que sí es claro es que un sistema pensional debe estar basado en el ahorro que hacen los cotizantes y debe crecer en el tiempo y administrado por una entidad profesional e independiente de presiones políticas, que invierta bajo las mismas reglas del juego que aplican hoy los fondos de pensiones y a quienes no se alcancen a pensionar se les debe respetar la propiedad de sus ahorros y ofrecer por lo menos un beneficio equivalente al que obtendrían hoy en los fondos de pensiones privados más un subsidio estatal que estimule el ahorro pensional.



Además, también se debe garantizar la operatividad para evitar traumatismos al afiliado y el sistema debe garantizar la sostenibilidad de todos los actores y generar condiciones de competencia.

(Vea: Los afiliados de Protección ganaron $20 billones en 2023, según la entidad)

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Portafolio



*Porvenir pertenece al grupo empresarial dueño de El Tiempo, del que hace parte Portafolio.