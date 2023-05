‘Esta reforma no aumenta el número de pensionados’

En los próximos días se espera que se radique la ponencia para primer debate de la reforma pensional y ante la discusión sobre el rumbo que tomará el sistema, los fondos privados han tomado una voz activa. Miguel Largacha, presidente de Porvenir, conversó con Portafolio al respecto.



¿Cómo ve el proyecto radicado en el Congreso?



Llevamos muchos años, muchos gobiernos pidiendo un cambio en las reglas del sistema de protección de la vejez. Lo que tenemos hoy es insuficiente y hay que reforzarlo. Celebramos que haya una reforma, pero la pregunta es cuál reforma necesitamos.



¿Qué es lo positivo del proyecto en su opinión?



Que unifica los sistemas. No puede ser que usted tenga un hermano gemelo, uno esté afilado al sistema de reparto, el otro al de ahorro individual, los dos coticen con el mismo salario y las mismas semanas, pero obtienen beneficios distintos. El sistema debe ser más simple para que la gente entienda las reglas de juego y que los sistemas no compitan si no se complementen.



Lo segundo es que los subsidios a las pensiones públicas son muy altos. Todas las pensiones que da Colpensiones tienen un subsidio, eso significa que lo que se cotizó es insuficiente para financiar una pensión. Y el mayor subsidio se lo llevan las pensiones más altas y eso es otra ventaja, que se eliminan esos subsidios.



Hoy en Colombia hay 1,7 millones de colombianos en estado de necesidad, que reciben un subsidio de $80.000. Eso no es nada, esta reforma amplía ese pilar solidario, y le dará a cerca de 2,5 millones de adultos mayores $223.000 mensuales, eso es un avance. Y hay otros temas significativos como el aseguramiento ante invalidez y sobrevivencia, traslados, y el reconocimiento de las mujeres.



¿Qué le preocupa del proyecto entonces?



El Congreso tiene retos y desafíos para enriquecer la reforma. Si uno le pregunta a cualquier colombiano cuál ha sido el legado de la Ley 100, creadora del sistema de ahorro individual, lo primero que dice es que no aumentó el número de pensionados, y esta reforma tampoco aumenta a los pensionados, sigue teniendo esa dificultad. La cobertura no aumenta.



La propuesta tiene tres pilares: el solidario, aquellas personas vulnerables, el semicontributivo, el que cotizó y no alcanzó, y el contributivo, el que se pensiona. Pero el grueso de los colombianos, el 78% va a quedar en el semicontributivo, solo 3% se va a pensionar y el resto estará en el pilar solidario. Es un reto, y no va a aumentar la cobertura con un costo muy significativo.



Distintos estudios concluyen que se va a doblar la deuda pública. Para hacer una reforma sostenible se ha hablado de que el umbral del pilar contributivo sea de 1 salario mínimo.



¿Cómo ve el ahorro?



Es fundamental. El ahorro en Colombia viene descendiendo, y los más de 18 millones de colombianos que aportan a los fondos de pensiones están contribuyendo a ese ahorro.



En términos sencillos, cuando una persona pide un préstamo, quiere decir que alguien tuvo capacidad de ahorrar, y llevarlos a un intermediario financiero para que los preste. En la medida en que haya más ahorro las tasas de interés de los préstamos son más bajas, la inflación es más baja, y se genera más empleo por el lado de las empresas porque invierten.



¿Qué opina del tope de tres salarios que se definió para el pilar contributivo?



Como todas las pensiones que van a Colpensiones tienen subsidio, démosle subsidio al que lo necesita, entre más nos acerquemos a un salario mínimo se le dará un subsidio a quien realmente lo requiere. Si una persona de altos ingresos, con el sistema de pilares va a cotizar también a Colpensiones, igual va a recibir un subsidio. Al bajar ese tope aseguramos que el subsidio quede enfocado.



Y está la libertad de elegir, ¿por qué no podemos crear el mismo sistema de pilares, pero basado en el ahorro individual?



¿Cuál es el balance de Porvenir en el primer trimestre?



Los ahorros en un fondo de pensión son ahorros de largo plazo, y es normal tener volatilidades. Tenemos más de 11 millones de colombianos afiliados, que no tiene ni ganancias ni pérdidas, sino valorizaciones y desvalorización. El año pasado vimos desvalorizaciones, pero en este primer trimestre el fondo de pensiones obligatorias se valorizó $8,5 billones, con tasas de retorno en algunos fondos que alcanzaron 60% efectivo anual.



¿Cómo están las cifras de afiliados y pensionados?



Porvenir el año pasado generó casi 800.000 afiliados. Tenemos 138.000 pensionados y el año pasado diariamente pensionamos en promedio 74 personas. Pagamos en mesadas pensionales $1,3 billones en 2022, y es el ahorro de ellos mismos, administrado por nosotros.



Esperamos 72.000 solicitudes nuevas de pensiones de vejez para este año.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio