‘Se hace necesario que exista un solo sistema pensional en Colombia’

Miguel Largacha, presidente del fondo de pensiones y cesantías Porvenir dijo que más que una reforma pensional en Colombia, lo que realmente se necesita es una reforma al sistema de protección a la vejez, pues hay cinco millones de adultos mayores desprotegidos y 1,7 millones de ellos reciben $86.000 al mes, lo que está por debajo de cualquier línea de pobreza.



Aseguró que los fondos están pensionando proporcionalmente más que Colpensiones y si todo sigue igual, en 2050 habrá más pensionados en los fondos que en la entidad pública.



(Más: ¿Cómo puede organizar sus finanzas si está cerca a pensionarse?).



¿Cómo les fue en el 2022?



Lo primero que hay que anotar es que los mercados financieros pasan por momentos de volatilidad. En abril de 1994 $1 millón de pesos en un CDT hoy representaría $17 millones y en un fondo de pensiones $60 millones. El 2022 fue el más retador para los mercados financieros pues la renta fija y la renta variable presentaron desvalorizaciones.



En enero pasado la valorización del portafolio de Porvenir fue del 6,2% y la rentabilidad de la industria fue de $14 billones y el saldo llegó a $360 billones y nosotros administramos $200 billones de los afiliados.



¿Y financieramente cómo le fue a Porvenir?



Esta es una industria que tiene una obligación de un retorno garantizado, como no lo tiene ninguna otra industria. El fondo obligatorio y algunos de cesantías, que son de más de 14,2 millones de colombianos, deben rentar una cifra que determina la Superintendencia Financiera y si no la cumple el accionista debe poner el dinero que falta. El año pasado Porvenir obtuvo un retorno patrimonial del 7% y una utilidad de $154.000 millones.



(Le puede interesar: Las nuevas alertas por el nivel de riesgo país de Colombia).



Las AFP están cumpliendo 30 años. ¿Desde cuándo están pensionando?



En el caso de Porvenir, el primer pensionado de vejez fue en octubre de 2002. En invalidez dos años después de funcionar, en 1996.



¿Cuántos pensionados tiene Porvenir?



A 2022 teníamos 135.000 y el año pasado se pensionaron con nosotros 19.654 personas. Recibimos 61.000 solicitudes al año.



¿Si solicitaron pensión 61.000 personas y se la dieron a 19.654, qué pasa con las que no lo logran?



En Colombia las personas están cotizando en promedio solo 12 años para pensionarse y a quienes no logran el mínimo de semanas, opera la devolución de saldos, que se pagan con rendimientos financieros. Así, quien en 2022 no se alcanzó a pensionar en un fondo privado recibió, en promedio, $37 millones. En Colpensiones, en idéntico caso, recibieron en promedio $7 millones, pues allá no les pagan rendimientos financieros. La devolución del saldo se hace ajustado a la inflación.



A quienes no logran pensionarse en los fondos privados y les devolvemos el dinero con la rentabilidad respectiva les decimos que una alternativa es constituir un Beps (Beneficios Económicos Periódicos) que junto con un subsidio del Gobierno de 20% sobre el valor pagado, se le puede emitir una renta diferida.



(Le recomendamos: Qué tanto disfrutan la pensión los colombianos).



¿Cómo es la rentabilidad de los fondos?



La Ocde (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) dice que los fondos privados colombianos son los más rentables en los últimos 20 años de todos los países de la organización. Los fondos privados en Colombia han entregado una rentabilidad promedio real del 7,41% desde su inicio.



¿Los fondos privados pensionan más que Colpensiones?



El requisito con un fondo privado para obtener una pensión son 1.150 semanas, es decir, 23 años. Con Colpensiones son 1.300, es decir 26 años. Ahora, de cada 100 afiliados en Colpensiones, 90 no van a alcanzar a pensionarse y en los fondos privados la cifra es de 73.



Sin embargo, en materia de resultados, los pensionados están creciendo a un ritmo de 20% anual en los fondos privados, mientras en Colpensiones crecen solo al 4%, por lo que de seguir la situación así, en este momento, en el 2050 los fondos privados tendrán un mayor número de pensionados que Colpensiones.



(Además: Fondos de pensiones registran un nuevo máximo histórico).



¿Y qué piensa de la reforma pensional. Los afiliados pueden estar seguros que no les tocarán sus ahorros?



Lo que Colombia necesita es una reforma de protección de la vejez, no de las pensiones, pues el 50% de los colombianos no tiene un contrato de trabajo, por lo que no cotizan. En cambio, en salud todos los colombianos tenemos derecho, así no coticemos. Para tener una pensión se necesita un contrato de trabajo. De los cinco millones de adultos mayores desprotegidos 1,7 millones reciben un auxilio mensual de $86.000, por debajo de cualquier línea de pobreza.



Queremos que los colombianos puedan mantener el beneficio pensionarse a los 23 años en los fondos privados, una mayor cobertura del pilar solidario y que los subsidios vayan a los que realmente lo necesitan y propendemos por un mayor ahorro, que es fudamental pues por ejemplo de los recursos en pensiones que administra Porvenir el 67% son rendimientos. No conocemos el proyecto de ley pero lo que decimos es que el ahorro es de quien lo hace, de los afiliados.



Los proyectos de ley deberían respetar la Regla Fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas y el ministro de Hacienda ha dicho que el factor fundamental de la deuda pública colombiana son los fondos de pensiones.



Si se establece un primer pilar solidario hay que ahorrarlo pues si no se hace cómo se pagaría en el futuro. El impacto fiscal que representaría un tercer pilar de cuatro salarios mínimos sería enorme para las finanzas públicas.



(Siga leyendo: Colombianos en el exterior podrán cotizar a pensión: así es el proceso).



¿Cuál es el temor de los fondos privados?



Se debe hacer una reforma que el país necesita, que fortalezca la protección a la vejez, que de subsidios a quien lo necesita, mejorar los Beps, que se ahorren las cotizaciones y que se unifiquen los dos sistemas. Hace años pedimos una reforma que proteja a la vejez.



El presidente Petro dijo como candidato que el ahorro pensional no se tocaría pues son de los trabajadores. Eso lo han sostienen los funcionarios públicos. Se debe hacer una reforma laboral para generar una cotización regular. Las reformas que uno quisiera son la edad o la cotización. Deben eliminarse las diferen- cias de pensionarse con un fondo y Colpensiones.



PORTAFOLIO