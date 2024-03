Bono pensional para adultos mayores: ¿cuáles grupos del Sisben acceden al beneficio? 

El presidente Gustavo Petro anunció que el Bono Pensional destinado a los mayores de 80 años a través del programa Colombia Mayor tendrá un aumento, así se elevará la asignación mensual de $80.000 a $225.000.



El objetivo, según manifestó presidencia, es sacar de la pobreza extrema a aquellos ciudadanos que no han logrado acceder a una pensión ni disponen de ingresos fijos.



Requisitos para acceder al programa

Para calificar para este beneficio, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Gobierno:



- Ser colombiano.



- Haber residido en el territorio nacional durante los últimos diez años.



- Tener al menos tres años menos de la edad requerida para acceder a una pensión por vejez, que actualmente es de 54 años para mujeres y 59 para hombres.



- Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, según los parámetros del Sisbén IV.

Proceso de inscripción

El proceso de inscripción se lleva a cabo en la Alcaldía del municipio correspondiente, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos mediante la presentación de la cédula de ciudadanía en físico. En Bogotá, este trámite se realiza en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.



Grupos que pueden acceder al beneficio

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) juega un papel fundamental en la identificación de los potenciales beneficiarios, al proporcionar al Gobierno una comprensión detallada del estado socioeconómico de los hogares colombianos.



Con más de 34 millones de personas registradas en la categoría Sisbén IV, este sistema permite dirigir los recursos de los programas sociales hacia aquellos hogares que más lo necesitan.



En este caso, se prioriza para recibir el bono a todos los niveles de los grupos A, B y C hasta el subgrupo C1.



A continuación se presentan las características de cada grupo:



Grupo A: hogares en situación de pobreza extrema, clasificados en subgrupos desde A1 hasta A5.

Grupo B: familias en condición de pobreza moderada, con siete subgrupos desde el B1 hasta el B7.

Grupo C: hogares en condición de vulnerabilidad, que comprende 18 subgrupos desde el C1 hasta el C18.

Grupo D: personas que no están en situación de pobreza, clasificados en un total de 21 subgrupos que van desde el D1 hasta D21.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio