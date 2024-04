¿La pensión se podrá transferir? El ABC de un fallo de la Corte al respecto

Después de un prolongado proceso de tres meses en la Corte Constitucional, se ha llegado a una decisión trascendental sobre la solicitud de sustitución de pensión en un caso que se remonta al año 1967. La historia de Fermina, una mujer de 56 años, ha sido objeto de análisis y debate judicial debido a su situación de discapacidad y su dependencia económica de su hermana.



El caso de Fermina es una historia de lucha y perseverancia en busca del reconocimiento de un derecho fundamental: el acceso a una pensión que le permita asegurar su bienestar y su calidad de vida.



Todo comenzó con la solicitud de sustitución pensional tras el fallecimiento de sus padres, quienes eran beneficiarios de una pensión vitalicia y que, desde entonces, ha sido una hermana la que ha asumido su cuidado y siendo la persona que responde moral, física y económicamente por ella.



A pesar de que en el principio la Alcaldía Municipal de Aguadas negó la solicitud, su hermana emprendió un proceso legal para obtener el reconocimiento del derecho de Fermina a una pensión.



'El camino lleno de obstáculos'

A lo largo del proceso, se enfrentaron diversos obstáculos legales y argumentos que ponían en duda la viabilidad de la sustitución pensional para Fermina.



Inicialmente, se abrió un proceso ordinario laboral y las autoridades municipales negaron la solicitud alegando que Fermina no se encontraba "declarada interdicta legalmente" con anterioridad al año 2019 y que la invalidez alegada por la peticionaria "se produjo de forma posterior al deceso de su señora madre".



Luego, en primera instancia, el juzgado declaró probada la excepción de falta de cumplimiento de requisitos de ley para el reconocimiento de la pensión de sustitución a favor de la demandante.



Aunque se demostró el parentesco y la dependencia económica, el juzgado consideró que la invalidez surgió después del fallecimiento del padre, absolviendo al municipio de Aguadas de las pretensiones de la demanda.



En segunda instancia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Manizales confirmó la sentencia, argumentando que no se demostró que la invalidez fuera anterior al fallecimiento del padre y que la ley no permite sustituir nuevamente la pensión a favor de quien sobrevive al beneficiario inicial.



Corte Suprema de Justicia César Melgarejo / EL TIEMPO

El fallo histórico

Posteriormente, la hermana de Fermina presentó una acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral.



Tras un exhaustivo análisis, la Sala de la Corte Constitucional determinó que Fermina cumplía con los requisitos para la sustitución pensional y que su discapacidad había sido anterior al fallecimiento de sus padres. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional a favor de Fermina, marcando un hito en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia.



En este contexto, para que se conceda la sustitución pensional a favor del solicitante con una pérdida de capacidad laboral superior al 50 por ciento, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Entre estos se incluye demostrar el parentesco con el fallecido asegurado, la existencia de una discapacidad por parte del solicitante y su dependencia económica con respecto al difunto.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio