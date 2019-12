Las consultas más frecuentes en materia pensional

El panorama pensional de Colombia da cuenta de una creciente crisis en el sistema, que sería consecuencia de una baja cobertura, de la informalidad laboral en el país y la insostenibilidad financiera de su estructura.



Sin embargo, existe un factor más preocupante dentro de este panorama y es que, a pesar de ser un tema que impacta los bolsillos de los colombianos a corto y a largo plazo, existe un gran desconocimiento de los procesos que acarrea esta situación.



Esto puede responder a una falta de interés por parte de los ciudadanos por cotizar y entender la importancia de esto para su vida.



“Los colombianos debemos tomar verdadera consciencia de ahorro y tener presente que en la juventud la pensión depende de nosotros y nuestro trabajo, pero en la vejez, nosotros dependemos de la pensión”, expresó Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, una compañía encargada de prestar asesoría en materia pensional.



Según Izquierdo, “la situación pensional es única de cada quién y por eso requiere asesoría de expertos que le ayuden a tomar la decisión correcta. Así como cada régimen tiene sus particularidades, cada persona también las tiene. Entonces, es necesario hacer un estudio juicioso de cada caso, dependiendo de sus ingresos, su historia laboral y sus expectativas de futuro”.



Entre las consultas más frecuentes de los personas está la doble asesoría, cómo volver a cotizar en Colpensiones, a pesar de que en algunos casos ya no pueden.



Además, hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 que están dentro de los últimos diez años, buscan ayuda para acceder a su pensión, ya que se empiezan a preocupar por no tener la mesada pensional que planeaban.



PANORAMA PENSIONAL DE COLOMBIA EN CIFRAS



● Actualmente hay 22.800.000 colombianos afiliados al Sistema General de Pensiones: 16 millones en fondos privados (Protección, Porvenir, Colfondos y Old Mutual) y 6.8 en Colpensiones, de los cuales, nueve millones son cotizantes activos al corte de 2019.



● Lo preocupante y que da cuenta de la magnitud de la informalidad laboral es que, el 60 % de los afiliados no son cotizantes activos.



● Hasta julio de este año, Colpensiones tenía 1.360.000 pensionados y los cuatro privados solo 170.000, lo que indica que, en relación con los afiliados, los privados tienen un poco más del 1 % de los pensionados.



● El 86 % de las pensiones que paga Colpensiones en promedio son iguales o inferiores a dos salarios mínimos.



● Tan solo el 3% de las pensiones que paga Colpensiones son iguales o superiores a cuatro salarios mínimos.