Aclare la realidad acerca de las pensiones en Colombia

En Colombia hay más de 6 millones de adultos mayores de 60 y de ellos 1,7 millones tiene una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Además, casi otros 1,7 millones de adultos mayores pertenecen al programa de Colombia Mayor en el que reciben un subsidio de $80.000 mensuales.



Por eso se estima que más de tres millones no recibe pensión alguna o subsidio para su vejez.

De acuerdo con Asofondos, el gremio de los fondos privados que administran recursos por $253 billones de 18 millones de afiliados, si no se hace nada, en 2055 más de 7,5 millones de adultos mayores no tendrán protección en la vejez.



Y sobre este tema hay mitos entre la gente. Los siguientes, son algunos, que recopiló Asofondos.



Colpensiones les conviene a todos



Al 95% de los trabajadores les conviene más un fondo privado y deben recibir la Doble Asesoría, para analizar la información y tomar decisiones acertadas.



Asofondos quiere que se acabe Colpensiones



El gremio dice que la reforma pensional debe tener menos subsidios para las pensiones del sistema público y en cambio crear un Sistema Integral para la Vejez que reforme los pilares solidarios como Colombia Mayor y BEPS para aumentar cobertura, eliminar los subsidios a las pensiones de la población de altos ingresos y hacer un sistema sostenible para las generaciones futuras y que asegure suficientes recursos para pagar las pensiones de aquí en adelante.



El gremio dice que nunca ha propuesto eliminar Colpensiones. Propone que siga funcionando y que invierta los aportes de sus afiliados.



La plata del pensionado se acaba



Todas las pensiones que se otorgan en Colombia son de carácter vitalicio ya sean por vejez, invalidez o sobrevivencia. Por ley, la pensión mínima debe ser igual al salario mínimo.



Como más del 85% de los colombianos cotiza entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales, la tasa de reemplazo promedio que ofrece el sistema privado es del 80%.



El dinero de los fondos financia al Gobierno



Hay varios activos en los que invierten los fondos privados. La participación en títulos de deuda pública (TES) ha bajado, a la vez que se han ampliado participaciones en acciones locales e internacionales y en proyectos productivos como los fondos de capital privado. El 70% del portafolio está invertido en activos diferentes a deuda pública de Colombia.



Los fondos hacen negocios financieros



Una cosa es el fondo de pensiones, que es la sumatoria de las cuentas individuales de los afiliados y otra quien lo administra. Administrar los recursos no quiere decir que la AFP es el dueño. Los recursos son propiedad de 18 millones de afiliados a los fondos de pensiones y los rendimientos son igualmente de los afiliados.



Los fondos no generan rentabilidad

La rentabilidad real histórica desde el inicio de los fondos de pensiones en Colombia ha estado alrededor del 8%. Con un retorno real promedio de 5,3% en los últimos 15 años, Colombia es el país con mayor retorno real promedio de la OCDE.



En los fondos nadie se pensiona



Los fondos han pensionado a cerca de 251.000 personas y la tasa de crecimiento es de 17% al año y a ese ritmo, igualarán el número de pensionados que tendrá Colpensiones en 2037. El régimen de ahorro individual tiene 26 años y la edad promedio de sus afiliados es de 35 años. Es decir que a la mayoría de sus afiliados todavía les quedan más de 20 años de vida laboral.



En los fondos de pensiones hay dos vías para llegar a la pensión: la primera, acumular determinado capital de modo tal que si éste es suficiente para pagar una pensión el afiliado puede pensionarse sin importar la edad o la cantidad de semanas cotizadas. La segunda alternativa es semanas: si el afiliado, teniendo la edad de pensión (57 años mujeres, 62 años hombres) no cuenta con el capital suficiente pero sí tiene 1.150 semanas cotizadas (tres años menos que en el público), puede acceder a pensión.



Los fondos cobran mucha comisión



Por Ley, el cobro de comisiones y seguros es 3%, tanto en Colpensiones como en las AFP y ese valor debe analizarse como porcentaje del ahorro administrado. En Colombia, las comisiones de las AFP equivalen al 0,6% de los activos administrados, han caído año tras año y están por debajo del promedio de la Ocde.



CANDIDATOS FRENTE A LA REFORMA PENSIONAL

En el Congreso de Asofondos FIAP, seis candidatos presidenciales expusieron sus ideas sobre lo que debe pasar con las pensiones en Colombia.



Íngrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, dijo que es necesaria la reforma que aumente la cobertura y dijo que que hay un desequilibrio del sistema pues el fondo público está favoreciendo a las pensiones altas y propuso eliminar el subsidio que las permite. Propone que las mujeres se pensionen a los 60 años y los hombres a los 65 años para los hombres.



Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza dijo que es necesario un apoyo económico para las personas mayores de 65 años con $500.000 en los que se necesitarán $18 billones de una reforma tributaria que recaude $33 billones.



Enrique Gómez dice que la informalidad impide que los trabajadores del país tengan una oportunidad de acceder a la pensión y dijo que hombres y mujeres deben pensionarse a los 65 años.



El candidato Federico Gutiérrez planteó una simplificación de normas para crear empresas que generen empleo y así la reforma pensional podrá ser una realidad.

