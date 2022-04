Mitos y verdades del sistema pensional colombiano

En Colombia, como en ningún otro país del mundo, a excepción de Perú, el sistema de seguridad social que protege la vejez funciona a través de dos regímenes distintos que compiten entre sí.



Usualmente, hay un solo sistema de seguridad social con un solo régimen. Las contribuciones no se reparten entre diferentes fondos y se aplican las mismas reglas. Así lo explica Kevin Hartmann, abogado y experto en reformas pensionales.



A continuación, le explicamos el panorama general del sistema pensional en el país, sus desafíos y previsiones a futuro.



¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDO EL SISTEMA PENSIONAL EN COLOMBIA?



Por un lado, está el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, que funciona bajo una metodología de reparto. “Esto implica que los cotizantes reparten una fracción de su salario y se la dan directamente a los pensionados de ese régimen”, afirma Hartmann. No hay ahorro, solo es una transferencia inmediata mes a mes.



En este caso, reconocen el tiempo de contribución para poder obtener la pensión. Específicamente, 1.300 semanas.



Por otro lado, está el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), el cual funciona muy parecido a una cuenta de ahorros, según el experto. Este lo operan los fondos de pensiones privados: Skandia, Porvenir, Colfondos y Protección. Allí un trabajador abre una cuenta y todos los meses la fracción de su salario destinada a pensión va a parar a esa cuenta.



“Lo que hacen las administradoras de fondos de pensión y cesantías (AFP) es coger el dinero y administrarlo, a cambio de una comisión. Usan ese dinero para invertirlo en el mercado financiero y poder generar rendimientos. Ese es el monto que va a capitalizar la pensión del trabajador”, puntualiza.



En el RAIS, lo que revisan es el monto contribuido y los rendimientos que esto ha generado.



Son dos metodologías de financiación. “En un caso, los trabajadores que entran van financiando a los trabajadores que salen. En el otro, es una transferencia propia de acuerdo a los rendimientos de sus aportes”, dice el experto.



¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA PENSIONAL?



La mayoría de los cotizantes están en el RAIS y la mayoría de los pensionados están en Colpensiones. “Las consecuencias SON que si no hay suficientes cotizantes para pagar las pensiones en Colpensiones, existe un déficit”, explica.



En este sentido, como se trata de un derecho fundamental, el Estado tiene que pagar lo faltante. Eso son, aproximadamente, 18 billones de pesos.



“La competencia a lo que nos ha llevado es al peor de los escenarios”, dice Hartmann.



¿QUÉ HACE MÁS ATRACTIVO A UN RÉGIMEN QUE A OTRO?



Siempre se ha hablado de que los trabajadores que cotizan entre uno a dos salarios mínimos deberían hacer sus aportes en los fondos de pensión porque es más conveniente.



“Es porque existe un dispositivo en ese régimen que se llama fondo de garantía de pensión mínima, en el cual una fracción del salario financia ese fondo. Este sirve para poder completar la pensión de aquellas personas que no tienen la suficiente contribución para poder tener un salario mínimo como jubilación”, explica.



En el caso de los pensionados con más de dos o tres salarios mínimos, les convendría más irse a Colpensiones si buscan una jubilación superior al salario mínimo. Todo depende de la estabilidad laboral y el tiempo de cotización. En este régimen, se garantiza que el monto total que se va a recibir es más alto que en el RAIS, lo que se ha llamado ‘tasa de reemplazo’. En este caso, en promedio, el régimen otorga 30 pesos más mensualmente. En el RAIS, la prestación no está definida pues depende del capital acumulado.

¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA REFORMA DEL SISTEMA PENSIONAL?



El déficit es una de las grandes explicaciones. “Uno de ellos es el déficit explícito, que es cuánto le cuesta al sistema pagar a los pensionados actuales. El otro es el déficit implícito, es lo que costaría pagar las pensiones de todos los están contribuyendo hoy, si se jubilaran hoy”, explica Hartmann.



En el caso de Colpensiones, la deuda explícita asciende a 18 billones y el déficit implícito sería de alrededor de 300 billones de pesos en 20 años, según el experto. "Por eso se dice que ese régimen es insostenible financieramente", puntualiza.



Esto vuelve urgente una reforma. Por un lado, cada año se deben pagar los 18 billones de pesos, lo equivalente al presupuesto total de la ciudad de Bogotá o el costo de financiar una línea de metro, dice Hartmann. La importancia de reformar es tratar de ver cómo ese déficit explícito se cierra, se modera o se reduce.



La segunda razón es la deuda implícita, que condiciona al país a que el sistema colapse en unos años. “Lo que pasa es que vamos a tener un margen de maniobra más pequeño para poder reformarlo”, explica.



Otra razón importante para reformar es que los fondos privados de pensiones tienen una muy baja legitimidad política. También, Colpensiones, aún con cierta legitimidad, es inviable, dice Hartmann.



“Hay que tratar de conciliar el quedarnos con lo mejor de los dos regímenes, porque en este momento nos estamos quedando con lo peor de ambos”, puntualiza.



A su vez, es importante hacer cambios porque las consecuencias serán para quienes actualmente son jóvenes, pero que al momento de pensionarse, tengan más desafíos. “Somos los que más vamos a sufrir este problema en unos años”, dice.



Colombia se destaca por la rentabilidad de su sistema de pensiones, según la Ocde. Archivo EL TIEMPO

¿ES VIABLE HACER LA UNIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE PENSIÓN?



Hay un consenso generalizado sobre la unificación de los regímenes a través de un sistema de pilares. Se trata de coger lo mejor de cada régimen y unirlo. Lo mejor de Colpensiones es “aumentar el flujo de cotización y cerrar el déficit explícito, además de garantizar la pensión a quienes cumplen los requisitos”, explica Hartmann.



Lo mejor del régimen privado, por otro lado, es que hasta cierto punto envían un mensaje de responsabilidad individual.



En este sentido, el pilar cero ayuda a las personas que no alcanzaron a cumplir con lo mínimo. El pilar uno es el Estado garantizando un mínimo de ingreso en la vejez. Y el pilar dos que sería complementario, es decir que completa lo que el pilar anterior no puede garantizar.



Kevin Hartmann Cortesía

Todo dependerá del tamaño del primer pilar. Esta es una forma que permite igualar el sistema de subsidios. Todo el mundo recibe un salario mínimo y para quienes no, el Estado entra apoyarlo. El resto de la pensión dependerá de la capacidad de ahorro de la persona.



El otro reto de la unificación, es revisar en qué se invertirá el dinero que ya está presupuestado para el déficit actual. Una opción es tener en cuenta que a futuro serán más las personas pensionadas que los cotizantes.



¿ES POSIBLE QUE UN FONDO PRIVADO QUIEBRE Y SE PIERDAN LOS AHORROS DE LOS COTIZANTES?



Aunque en algún momento un fondo privado quebrase, el Estado tendría que entrar a responder; porque la protección en la vejez es un derecho. Lo que están haciendo las AFP es suplir una función estatal, pero la responsabilidad la sigue manteniendo el Estado.



“Así se delegue el ejercicio del poder, la responsabilidad sigue siendo del Estado porque el garante último del derecho a la seguridad social es el Estado”, explica Hartmann.



¿ES LEGÍTIMO DESTINAR DINERO DE LOS FONDOS PRIVADOS EN INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA?



El hecho de que el anuncio lo haga el presidente Iván Duque es complejo, pues es una decisión de las AFP, las cuales tienen un deber fiduciario de garantizar que los afiliados de su régimen obtengan el mayor rendimiento de las inversiones que hagan.



“Si es una decisión autónoma de las AFP, no se entiende por qué el presidente de la República lo explica como un logro de su Gobierno”, asegura Hartmann. Es un error porque esa convivencia entre los fondos privados y el Gobierno es peligrosa, porque el segundo vigila a los primeros.



En lo referente a la economía, no hay claridad sobre si las inversiones anunciadas son la mejor opción para los afiliados. Hartmann expone que generalmente se conocen proyectos de inversión en infraestructura, pero en este caso no hay seguridad que este proceso de inversión en fondos de capital privado que apalanquen proyectos de infraestructura, sea la de mayores retornos. No ha habido una explicación al respecto.



¿ES CIERTO QUE HAY UNA EXPROPIACIÓN DEL AHORRO?



El flujo de cotizaciones y la forma de distribuirlos es competencia del Estado. "Esa idea de la expropiación se utiliza como distractor para impedir la unificación de los regímenes", dijo Hartmann. Sin embargo, “cuando se habla de expropiación se estaría sugiriendo que se está tratando tomar de lo que ya está ahorrado y en ninguna propuesta se habla de eso”, agregó.



La expropiación solo es posible de un bien con atribución, no califica para cosas futuras.



MARIANA GUERRERO ÁLVAREZ