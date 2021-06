Pensionados: lo que deben hacer para actualizar RUT y evitar sanciones

El próximo miércoles 30 de junio se vence el plazo para que los pensionados del país actualicen su Registro Único Tributario (RUT).



Esto es necesario porque el código de su actividad económica fue modificado en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Ahora, es el 0020.

Según Ángela González, associate partner de Impuestos de EY Colombia, las personas que perciben ingresos por pensión y se encuentran inscritas en el RUT deben verificar que el documento "se encuentre actualizado en cuanto a la nueva actividad económica para pensionados".



(Lea: ¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas tiene en pensión?).

No actualizar el RUT podría generar la imposición de una sanción equivalente a dos Unidades de Valor Tributario por cada día de retraso. Esto equivale a $73.000 diarios COMPARTIR EN TWITTER

La experta González también contó que, en un principio, la Dian haría la actualización de oficio en algunos casos, pero es necesario que cada persona confirme que ya se hizo. De no tenerlo, deberá realizar el proceso.

​

“Además de reportar la nueva actividad económica de los pensionados, se hace necesario informar en el RUT la fecha desde cuando el pensionado percibe ingresos por esa actividad”, sostuvo González.



(Lea: Ahorro pensional financiaría a las micro y pymes).



Así las cosas, ¿cómo puede actualizar su RUT? Aquí le contamos.



Lo primero que debe saber es que la actualización es totalmente gratuita y lo puede hacer a través de la página web de la Dian. Allí, podrá seguir los tutoriales que la entidad ofrece y cumplirá el objetivo sin problema.



Sin embargo, hay unos casos donde deberán realizar procesos adicionales. Estos son:



- Cuando no cuentan con un correo electrónico registrado en el RUT que les permita crear una cuenta de usuario en el portal web transaccional.



- Cuando hayan olvidado la contraseña de ingreso y no tengan acceso al correo electrónico registrado previamente en el RUT.



- Cuando se requiera efectuar la actualización de los datos de identificación del RUT (tipo o número de documento de identificación, nombres, apellidos, fecha expedición del documento de identidad).



- Cuando no se tenga una firma electrónica emitida por la Dian.



(Lea: Otras coberturas a las que tienen derecho quienes cotizan a pensión).



Si necesita ayuda con esto, puede pedir una cita virtual para que lo ayuden en estos links: agendamiento virtual 1 y agendamiento virtual 2.

Así no declare renta, desde que esté registrado en el RUT debe actualizarlo. iStock

Tenga en cuenta también que si es pensionado y trabajador a la vez, debe reportar lo siguiente:



- Los contribuyentes pensionados y con actividades económicas adicionales, tienen la obligación de informarlas a través del RUT, incluyendo sus fechas de inicio y dependiendo de cuáles les generen mayores ingresos. En el formulario del RUT hay 4 campos para registrar dicha información.



- Si es pensionado y también asalariado, pero como asalariado obtiene la mayor cantidad de ingresos, debe actualizar el RUT con la actividad principal: 0010, para asalariado, y 0020, para pensionado.



(Lea: Pensiones a partir de 4,8 millones empezarían a pagar renta).



Recuerde que entre los ingresos por pensiones están la pensión de jubilación, la de invalidez, de vejez, de sobrevivientes, de riesgos laborales, indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o devoluciones de saldos de ahorro pensional.



No se confunda: solo los pensionados inscritos en el RUT son quienes deben actualizarlo, declare o no declare renta.



PORTAFOLIO