¿Cuánto se requiere para jubilarse? US$3 millones según inversionistas

Una de las preguntas financieras más controvertidas es: ¿cuánto es suficiente para estar cómodo cuando se jubile?



La respuesta esta entre US$3 millones y US$5 millones, según 553 inversionistas de todo el mundo que compartieron sus puntos de vista en la última encuesta MLIV Pulse.



Alrededor de un tercio de los inversionistas estableció la cifra en US$3 millones y aproximadamente otro tercio en US$5 millones. La mayoría de los encuestados son optimistas de que se acercarán más a su objetivo de jubilación al terminar 2023 con un saldo de ahorros para la jubilación más alto que a fines de 2022.



(Lea: Así puede hacer rendir su dinero en tiempos en que 'todo está caro').



El año pasado, la inflación y el aumento de los costos de endeudamiento afectaron las acciones y dado que los precios de los bonos también se desplomaron, la cuenta de jubilación promedio 401(k) de Estados Unidos se redujo un 20% en los planes en los que Vanguard Group lleva registros.



Este año, tanto inversionistas profesionales como minoristas esperan que las acciones y los bonos reanuden su relación tradicional de movimientos en direcciones opuestas, y que la renta fija sirva como colchón para cualquier perdida potencial de los activos más riesgosos.

Los encuestados no estaban tan seguros de si finalmente tendrán el suficiente dinero ahorrado para mantener su estilo de vida durante la jubilación. Menos de la mitad de los inversionistas dijo que las probabilidades de eso eran de un 100%.

Perspectiva incierta

Es probable que esa incertidumbre también refleje las perspectivas económicas, dada la reducción de las ganancias corporativas y la posibilidad de una recesión para este año.No esta claro si el aumento esperado en los saldos de las cuentas 401(k) provendrá de inversiones o de contribuciones.



Una gran cantidad de los ahorros para la jubilación se invierten en fondos indexados que siguen el índice S&P 500 y, en particular para los ahorradores mayores, en fondos de acciones administrados activamente con una gran ponderación en las principales acciones del índice.



(Vea: Consejos financieros para tomarse un año sabático).



Durante la carrera alcista, las acciones tecnológicas de megacapitalización como Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. llegaron a dominar el índice, dando lugar a carteras de inversión muy concentradas para muchos ahorradores. Estas acciones comenzaron el año con un buen repunte después de un pésimo 2022.



Sin embargo, los inversionistas esperan que esos líderes del mercado sean suplantados. Cuando se les preguntó si el mismo grupo general de acciones tecnológicas impulsara el desempeño del mercado de valores de EE. UU. durante los próximos tres años, el 58% dijo que espera que surjan nuevos lideres.

La mayoría de los inversionistas no están ajustando sus planes de jubilación a pesar de las perspectivas económicas inciertas y las pérdidas recientes en sus cuentas. Alrededor de un 56% de los encuestados dijo que se apegaba a su plan de jubilación.



MLIV Pulse es una encuesta semanal para lectores de Bloomberg News en la terminal y en linea.



(Siga leyendo: Qué tanto disfrutan la pensión los colombianos).



BLOOMBERG