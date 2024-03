Inequidad en pensiones, otro flagelo que afecta a las mujeres

Cuando se habla de las luchas de las mujeres en los últimos dos siglos, uno de los temas frecuentes es la equidad laboral y la búsqueda constante del mismo número de oportunidades para ellas, que actualmente hay con los hombres. Sin embargo, hay un flagelo derivado de este problema, del que poco se ha hablado: la inequidad laboral.



El pasado viernes se conoció un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana en el que se advierte que la falta de acceso a oportunidades de trabajo y el rol que se les ha impuesto en temas de cuidado, ha llevado a que las mujeres no puedan cotizar el mismo número de semanas que los hombres y, por tanto, accedan menos a una pensión.



“La prevalencia de empleos a tiempo parcial, las disparidades salariales y la carga adicional de responsabilidades no remuneradas de cuidado impactan directa y negativamente en la capacidad de las mujeres para acumular cotizaciones suficientes que les garanticen una jubilación segura”, se lee en las conclusiones.



Portafolio habló con Juliana Morad, co-directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y coautora del estudio, titulado Beneficio pensional para quienes ejercen el rol de cuidado, explicó que si bien en un principio se enfocaron en los cuidadores, personas que dedican su tiempo a labores no remuneradas del hogar, gran parte de esta población actualmente son mujeres.



“El sistema pensional colombiano está innecesariamente unido al mercado laboral. Entonces, va a replicar los problemas que se presentan en este escenario. Hay países en donde no está vinculado y existen, por ejemplo, la denominada Renta Básica Universal que tiene muchas ventajas”, dijo Morad.



Para el caso de las mujeres, esta profesora explicó que “el hecho de cumplir roles de cuidado o convertirse en madres, lleva a que tomen la decisión de salir permanente o temporalmente del mercado laboral y esto hace que no alcancen la densidad de semanas o de capital exigido, bien sea en el régimen de prima media o de capital exigido en el régimen de ahorros de vida”.



Es por eso que Juliana Morado resalta que el estudio trae tres propuestas para tratar de cerrar la brecha, empezando por “reconocerle a las mayores trabajadoras de la economía la posibilidad de tener autonomía económica durante su vejez y en caso de divorcio, que logren participar en los ingresos que ayudaron a causar: los ingresos laborales de los hombres”.



“Se sugiere la posibilidad de dividir la pensión entre ambos miembros de la pareja, lo cual beneficiaría principalmente a las mujeres que han ejercido el rol de cuidadores. Esta propuesta no implica la creación de subsidios adicionales, simplemente permite que la pensión pueda ser compartida, brindando independencia económica a quienes han dedicado su tiempo al cuidado de otras personas”, dijo esta académica.



