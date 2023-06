Cómo se reducirían las semanas a cotizar para pensión de las mujeres

La Corte Constitucional declaró como anticonstitucional el requisito de 1.300 semanas cotizadas para que las mujeres loguen su pensión, el cual estaba establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

El motivo expresado por la Corte ha sido "la diferencia en la edad pensional, que ha sido el esquema tradicionalmente usado por el régimen jurídico en el país", refiriéndose a que este ámbito "hoy en día resulta insuficiente de cara a profundizar la aplicación del mandato constitucional por superar la discriminación por razones del género e, inclusive, se desactiva al exigírsele a las mujeres la misma densidad cotizacional que a los hombres, en menos tiempo".



Esto quiere decir, en palabras simples, que la población femenina en Colombia no tendrá que cotizar 1.300 semanas para pensionarse como si lo tienen que hacer los hombres, teniendo en cuenta que la edad de pensión es de 57 años para las mujeres.



Además de esto, tal como estableció la Corte, se estructuró un mecanismo por el cual la cifra de cotización tenga una reducción gradual hasta llegar a las 1.000 semanas obligatorias.



Esta resta escalonada arrancará desde el 1 de enero del 2026, año en el cual la cifra tendrá una reducción de 50 semanas, es decir, quedará en 1.250 al cierre del año.



A partir del 1 de enero de 2027, la reducción anual sería de 25 semanas, hasta llegar a las 1.000. Esto quiere decir que las mujeres podrán pensionarse con 1.000 semanas cotizadas a partir del 1 de enero del 2037.



Vale la pena aclarar que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a corte del mes de abril de 2023, de un total de 20,5 millones de mujeres en edad de trabajar, solo 9,3 millones se encuentran ocupadas, por lo que esta reglamentación afecta en el presente a las mujeres que se encuentran laborando, pero que aún no han logrado completar las 1.300 semanas requeridas para su jubilación.



PORTAFOLIO