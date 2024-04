'Quienes demandan para regresar a Colpensiones ganan más de cuatro salarios mínimos'

La sentencia que el miércoles expidió la Corte Constitucional que endurece las condiciones para los afiliados a los fondos privados de pensiones que se quieran devolver a Colpensiones, desatará un debate probatorio y los abogados tendrán que hacer mejores demandas para sus clientes.



Y es que la mayoría de demandantes son los que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos, de acuerdo con Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, gremio que realiza su XVII congreso en Cartagena.



La ejecutiva de Asofondos aseguró que el fallo equilibra las pruebas que hay que presentar en los alegatos de los afiliados acerca de que los fondos no hicieron una adecuada asesoría y por eso los jueces deben ordenar su regreso a Colpensiones para que allí obtengan una mejor pensión gracias a los subsidios que gozan quienes tienen más altos ingresos.



Según Reales, en adelante, para que ese alegato sea válido para tomar una decisión, la persona tendrá que llevar las pruebas para mostrar que fue inducida a un error.



La vicepresidenta de Asofondos aseguró que el juez “podrá ordenar pruebas que muestren si efectivamente le mandaron o no la información por correo, si le llegó o no. Nosotros tendremos que probar que le entregamos eso, que firmó el formulario, que se le entregó toda la información. Esa parte probatoria tendrá que cumplirse en estos procesos”.



Reveló que las demandas han venido disminuyendo pues ya no hay tantas personas de altos ingresos que quieren regresar a Colpensiones.



Miguel Largacha Martínez, presidente del fondo Porvenir, dijo que el ahorro pensional de más de 19 millones de trabajadores alcanzó los $ 406 billones y durante el año pasado las rentabilidades ascendieron a más de $ 50 billones.

Aseguró que el sector AFP ve aspectos positivos en la reforma propuesta, como el fortalecimiento del pilar solidario, muy en línea con recomendaciones que de tiempo atrás ha formulado Asofondos, igualmente, reconoce rentabilidad para los afiliados al Régimen de Prima Media que hoy no sucede; elimina la competencia en el pilar contributivo y permitiría a 70 compañías autorizadas la administración del ahorro obligatorio que supere el umbral.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos dijo que en los anteriores gobiernos se ha sostenido en la necesidad de hacer una reforma que sea buena y esté basada en el ahorro.



Sostuvo que contrario a lo que muchos creen, el gremio no quiere que la reforma pensional que actualmente se discute en el Congreso se caiga y en cambio, han pedido concertación para que sea una que elimine los subsidios de los que más ingresos tienen, tenga una mayor cobertura y ayude a generar ahorro y sea sostenible.

“Pedimos trabajar con los congresistas y los que haya que trabajar para sacar adelante una reforma pensional que le sirva al país”, insistió Montenegro.



Afirmó que la iniciativa debe estar basada en ahorro y capitalización y el umbral debe ser de un salario mínimo.

