Pensionados en fondos crecieron 17% en 2021. 

El crecimiento de los nuevos pensionados en los cuatro fondos privados (Skandia, Protección, Colfondos y Porvenir) durante 2021 llegó al 18%, “es decir 12,9 puntos porcentuales por encima del ritmo que muestra Colpensiones”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

El dirigente aseguró que al cierre de 2021 se vio un primer segmento de pensionados que llegó a 247.000 personas y la razón por la que las AFP están pensionando más rápidamente es “porque aquí se piden tres años menos de cotización sin requisito específico de capital ahorrado, pero cabe recordar que también tenemos la segunda opción de capital ahorrado, sin requisito de edad, es decir, acá existen dos vías para llegar a la pensión”, explicó.



Según el informe anual de Asofondos, el ahorro propiedad de los afiliados registró un nuevo máximo al alcanzar, al cierre de 2021, un monto de $357,8 billones, con rendimientos que para los 12 meses, llegaron a $31,8 billones.



Montenegro señaló a la diversificación en las inversiones como la estrategia clave para que las cuatro administradoras de los fondos de pensiones mostraran el desempeño observado al cierre de 2021 en el ahorro de sus afiliados, en una coyuntura altamente desafiante a nivel país y global.



Mencionó que desde 2011, se evidencia que los rendimientos dentro del total del ahorro correspondieron a $181,9 billones.



El balance muestra que, al cierre de 2021, los afiliados a los cuatro fondos llegaron a 17’9 millones, esto es, un crecimiento de 5% frente a 2020.



Al cierre de 2021, 83% de los afiliados eran menores de 45 años, y en similar proporción cotizaban sobre un rango de ingreso salarial hasta dos salarios mínimos.



REFORMA INTEGRAL A LA PROTECCIÓN DE LA VEJEZ

Montenegro dijo que hay unos seis millones de adultos mayores en edad de pensión y el 50% no tiene acceso a una jubilación. “Si nos quedamos como estamos, vamos a tener a 2055 unos 14 millones de adultos mayores; 7,2 millones queno van a tener nada, 2,95 millones tendrán acceso a Colombia Mayor y 3,1 millones tendrán pensión”.



Advirtió que en Colombia, hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor, cifra que se reducirá a 1,9, a 2050, y a un solo trabajador por cada adulto mayor hacia el 2100: “Esto hace inviable los regímenes de reparto o de prima media” y recordó que el régimen de prima media otorga grandes subsidios “y regresivos” a los pocos trabajadores que se jubilan y el déficit para el régimen público es cercano a los $44,1 billones.



Plantea crear una administradora de fondos de pensiones pública que compita con las reglas de juego de las AFP privadas.



Para el régimen solidario no contributivo, teniendo a Colombia Mayor como base, Asofondos propone el pago de $331.000 y llegar a todos los mayores de 65 años del sisbén 1 y 2. En el régimen semicontributivo se plantea que, para quienes no logren jubilarse se diseñe un sistema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) para formar rentas vitalicias.



