81 % de colombianos prefiere fondo de ahorro individual para pensión

Como antesala a la radicación de la reforma pensional, que será presentada este miércoles 22 de marzo en el Congreso, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), junto al Centro Nacional de Consultoría (CNC), entregaron una encuesta de percepción sobre el sistema pensional en Colombia.

Según explicó Pablo Lemoine, presidente del CNC, se realizaron 2.900 encuestas telefónicas. De ese total, el 36 % dijo estar afiliado a pensión, 6 % afirmó ser pensionado, 54 % no está afiliado al sistema y 4 % no sabe o no responde.

Lemoine agregó que la muestra total de la encuesta hace que sea representativa para alrededor de 37 millones de colombianos.

Una de las conclusiones más llamativas es que el 90 % de los encuestados considera que aportar a las pensiones es una inversión para la vejez, mientras que el 10 % dice que es votar la plata.

Cómo ven las pensiones

Al consultar a los colombianos sobre la destinación hacia la cual les gustaría que vayan sus aportes a pensión, el 81 % indicó que prefiere que "se acumulen en una cuenta de ahorro individual a su nombre, cuyo recursos son de exclusiva propiedad".

Mientras que para el 19 % restante lo ideal es que los ahorros "vayan a un fondo común, a través del cual, con sus aportes, se paguen las pensiones de quienes están pensionados hoy en día, es decir, se comparte el dinero entre todos los beneficiarios".

Pablo Lemoine, director del CNC (izq.), y Bruce Mac Master, presidente de la Andi (der.). Archivo particular

Además, 62 % considera que el sistema pensional necesita cambios: el 35 % cree que deberían ser cambios parciales y el 27 % que debería cambiar totalmente.

En contraste, 23 % piensa que debería permanecer igual y el 15 % no tienen una opinión al respecto.

"Hemos encontrado resultados muy importantes sobre la sensación que tienen los colombianos sobre el sistema pensional, el cual, sin duda, es uno de los grandes pendientes que tiene Colombia", indicó Bruce Mac Master.

Grandes preocupaciones

Otra conclusión destacada del estudio es que 94 % de los colombianos considera que es su derecho elegir en que entidad aportar su pensión.

También llama la atención que el mayor temor que tienen es que cambien los parámetros para pensionarse, situación que sienten 69 % de los encuestados.

A 66 % le inquieta que el Gobierno no cumpla sus promesas de pensión, mientras que a 28 % le afana que no haya plata al momento cuando llegue su turno de pensionarse.

Por su parte, el 70 % de los colombianos afirmó que debería existir un fondo público para cubrir las pensiones de los adultos mayores sin cobertura, pero se destaca que 87 % considera que la plata para los subsidios pensionales deben salir del Estado.

