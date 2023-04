'Los fondos privados de pensión ya no financian a la Nación': Petro

A pesar de que se especuló que el presidente Gustavo Petro no iba a asistir a la clausura del Congreso anual de Asofondos, pues en la agenda pública del primer mandatario, divulgada por Presidencia desde la mañana de este viernes 28 de abril, no se incluyó el espacio, el jefe de Estado llegó sobre las 5:00 pm.



Esta edición del Congreso de Asofondos, el gremio que agrupa a los cuatro fondos privados de pensiones que hay en Colombia (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia), se dio en un entorno particular de reforma pensional.



El proyecto del Gobierno busca modificar el sistema actual, en el que compite Colpensiones con los fondos privados, para dar paso a un solo sistema de pilares, en el que todas las cotizaciones hasta tres salarios mínimos irían a Colpensiones y de este monto en adelante se destinarían a los fondos privados.



“Los tiempos de los debates y discusiones públicas nos han llevado a dedicar más a la reforma a la salud que a la pensional, y eso hace que el debate pensional e incluso el laboral no hayan tenido el espacio suficiente dentro de la sociedad colombiana, pero en estos espacios se empieza a acelerar esa discusión, que en estos temas, siempre será intensa”, dijo Petro.



El primer mandatario aseguro que con la radicación del proyecto pensional, hace un par de semanas, el debate dejó de ser gubernamental, y ahora pasó a ser Legislativo, pero dijo también que en ese proceso tenía varias inquietudes.



“Yo voté en contra de la Ley 100 en 1993, cuando tenía 29 años. Cuando fuimos al foro de Davos, a principio de 2023, se habló de la ‘policrisis’, se juntó la guerra, el crecimiento del hambre y la pobreza, la crisis climática, la mayor crisis del planeta y la humanidad, y la crisis económica. Cuando se aprobó en el Congreso la ley que trajo a la vida el sistema pensional colombiano, lo que proyectábamos era un mundo completamente diferente a la realidad actual”, aseguró.



Petro aseguró que la juventud de hoy en día es mucho más sensible a la crisis, y no es más optimista que en 1993, y por ello, en parte, un porcentaje muy elevado de jóvenes se niega a tener hijos. “Mis hijos van a vivir peor de lo que yo vivo, y mis nietos van a vivir un drama que no tiene dimensiones”, indicó el mandatario.



“La proyección no es como la hacíamos en 1993. ¿Vale la pena mantener el modelo que creamos en el ambiente y el contexto mundial de hace 30 años? Se hablaba de cobertura universal en pensiones y salud, esa fue la promesa, pero el supuesto de los modelos era que el PIB debía crecer 5 % anual, y eso nunca fue. La ley 100 fracasó”, cuestionó el primer mandatario.



El presidente aseguró que “Colpensiones se está llevando el mercado” y esto no es ordenado. “Se están llevando el 'stock' (el ahorro), y Colpensiones al coger el 'stock' lo vuelve corriente, no ahorro, y con eso paga a los pensionados que tiene que pagar en ese momento, y esto es un problema que se está agrandando”.

Petro en Asofondos. Asofondos

“Ya el objetivo no es el planteado en 1993 de la cobertura universal, es el ahorro, es la tesis del Banco Mundial y el FMI, pero el ahorro en Colombia es esto, la mayoría de los colombianos no está metiendo su ahorro, a duras penas les alcanza el salario para pagar un arriendo”, añadió.



El presidente cuestionó hasta qué punto el Régimen de Ahorro Individual (RAIS) ha incrementado los ahorros como se esperaba. “Tengo todos los ingresos del sistema, Colpensiones y RAIS sumados, los ingresos para 2021 son $37 billones, $12 billones de Colpensiones y $34 billones del RAIS, y en los gastos para ambos me da $37,4 billones, dos cifras casi iguales, el sistema ya no da, ya no sirve”.



Según el mandatario, al revisar las cifras del portafolio, buena parte de las inversiones están en fondos de capital privado, que están financiando capital foráneo. “Los fondos privados ya no financian a la Nación. Estamos perdiendo oportunidades de crecimiento nacional. Este es el sistema pensional”, aseguró.



El presidente Petro hizo, por ende, un llamado a traer el 'stock' hacia el país.



La respuesta

“Celebramos que su gobierno haya presentado una reforma al sistema de protección de la vejez, que hemos solicitado a varios gobiernos”, le respondió, por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



Montenegro destacó que el proyecto de ley tiene varios elementos positivos, como unificar un solo sistema de los dos regímenes, la ampliación del pilar solidario, para una mayor cobertura de la población adulto mayor por debajo de la línea de pobreza, y también la eliminación de los subsidios a las altas pensiones.

Montenegro y Petro en Asofondos. Asofondos

“Nos preocupa que el proyecto propuesto como está no tendrá capacidad de ahorrar, y por el contrario disminuirá el disminuirá el ahorro previsional y también el ahorro macroeconómico que tanto necesitan nuestras empresas para invertir y generar empleo formal”, dijo Montenegro.



En ese sentido, desde Asofondos se le propuso al presidente Petro una serie de elementos para la reforma al sistema de seguridad para la vejez: “Estamos de acuerdo con el esquema del pilar semi contributivo, pero proponemos que debe comenzar a operar desde el momento de la actual edad de jubilación. De esa forma, se descarta un cambio paramétrico que, además de ser muy regresivo, discrimina contra las mujeres, las cuales tendrían que esperar ocho años para gozar de este beneficio, en tanto que los hombres esperarían solo tres".

