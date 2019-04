Plantean que fondos de pensiones ofrezcan más mecanismos de ahorro

Durante el 12° Congreso Fiap- Asofondos, el funcionario señaló que si bien las administradoras deben conservar el rol de administrar los recursos del público para otorgar mesadas, es clave que el sistema sea mucho más integral, de manera que permita incentivar el ahorro de las personas en todas las etapas de la vida.



"La única forma de proteger la vejez no es la pensión. Estamos dando las discusiones para que los fondos de pensiones puedan tener más productos y servicios que permitan apalancar el ahorro a muchos más temas".



En ese sentido, se busca que las AFP puedan tener mayor flexibilidad para diseñar alternativas de ahorro que se adapten a los distintos momentos de la vida y atender las necesidades de cada etapa (ahorro para vivienda, para educación, para atender imprevistos, etc.).



Si bien actualmente hay esquemas como los fondos de pensiones voluntarias, estos tienen una serie de restricciones que desincentivan el ahorro, de manera que los productos de ahorro que se plantean para las AFP deben ser mucho más flexibles en temas como permanencia, comisiones, entre otros.



Y es que si bien es muy limitado el número de personas que hacen aportes a los fondos de pensiones, esto no quiere decir que las personas no estén ahorrando. El problema es que la gran mayoría de quienes lo hacen está volcada hacia el efectivo.



