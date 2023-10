Qué propone la ponencia alternativa de la 'U' a la reforma pensional

En horas de la tarde de este 4 de octubre, se radicó en el Congreso de la República la ponencia positiva del proyecto de reforma pensional del Gobierno Nacional.



En este documento quedaron consignados varios cambios respecto al proyecto original, entre los que se encuentra la acotación al fallo de la Corte Constitucional respecto a la cantidad de semanas requeridas a las mujeres colombianas para poder jubilarse.



Sin embargo, el partido de la U, en las vísperas de la radicación de esta nueva ponencia, hizo su propia versión para ser llevada a segundo debate.



En este documento, radicado por la senadora Norma Hurtado, se advierte que en la colectividad todavía hay preocupaciones y dudas sobre la reforma del Gobierno Nacional, que fue aprobada en su primer debate, lo que obliga a actuar con responsabilidad por el bienestar de los trabajadores colombianos.



"La ponencia alternativa busca salvaguardar los intereses de los afiliados, la sostenibilidad fiscal, la protección del ahorro nacional y el desarrollo económico del país", indicó la senadora.



Adicionalmente, se pide que esta ponencia se pide que entre en vigor a partir de enero del 2026, dada la preocupación de la adecuación administrativa, técnica, presupuestal y organizacional que se necesitaría en el sistema de pensiones.



Principales cambios propuestos

1. Reducción de umbral del pilar contributivo de 3 a 1,5 salarios mínimos: en este punto se propone que 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes es un monto razonable de cotización al componente de prima media, que ayude a fortalecer el ahorro, brindar equilibrio en la regla fiscal, garantizar el pago oportuno de pensiones, atender la situación demográfica y reducir aún más los subsidios a quienes no los necesitan.



De acuerdo a lo expuesto en la ponencia alternativa, diferentes análisis muestran que el umbral de 3 salarios hace insostenible el sistema planteado por el Gobierno, al entregar un subsidio a todos los pensionados, entre ellos los de más altos ingresos, quienes recibirían mensualmente hasta $1'064.880 a precios de 2023.



Adicionalmente, se menciona que dicho umbral hará que a 2070 se aumente en un 51,3 % del PIB el gasto fiscal para cubrir el pilar contributivo. "Al bajarlo a 1,5 salarios, lograremos reducir ese compromiso fiscal y conservar mayor ahorro pensional, el cual pasaría del 27,25 % del PIB al 52,5 % para invertirlo en condiciones de mercado y generar desarrollo económico".



2. Cambios en el pilar semicontributivo: con un umbral de 1,5 salarios mínimos, la ponencia alternativa dice que se liberarían recursos que en el sistema propuesto por el Gobierno se irían a subsidiar a los cotizantes con mayores ingresos.



En la propuesta alternativa, se liberarían 486.040 pesos en subsidios mensuales mal focalizados, que podrían destinarse a mejorar la renta vitalicia de los beneficiarios del pilar semicontributivo.

Otro ajuste es reducir la edad de acceso a este pilar en 62 años para hombres y 57 años para mujeres (mientras que la propuesta del Gobierno es de 65 años para hombres y 62 para mujeres).



3. Cambios en el pilar solidario: en la propuesta del partido de la U se menciona que al reducir el umbral de cotización a 1,5 salarios mínimos se ayudaría a que tener mayor espacio fiscal en el largo plazo para utilizarlo en quienes más lo requieren y no en las pensiones de los que poseen más altos ingresos.



"En 2052 tendremos un potencial de 4,9 adultos mayores susceptibles de disfrutar este beneficio económico y a 2100 se estima sean 6,7 millones de personas", se asegura en la ponencia alternativa.



4. Fondo de ahorro del pilar contributivo: la ponencia alternativa propone que este fondo no sea administrado por Colpensiones, sino por el Banco de la República, que tendría la responsabilidad de impartir directrices para la operatividad de la desacumulación del ahorro destinado al pago de pensiones, la definición del régimen de inversión y la contratación de los encargos fiduciarios para el manejo de estos recursos.



Según se especifica en esta ponencia, Colpensiones posee diversas falencias, entre ellas poca claridad en la inversión de mejoras operativas, administrativas y tecnológicas. Por el contrario, dice que el Emisor es una entidad con experiencia en el manejo del fideicomiso de inversión de los recursos de seguridad social de sus antiguos empleados (3,2 billones de pesos), como también "ha demostrado eficiencia en la administración del Fondo de Ahorro de Estabilización, con un excelente desempeño en alcanzar los portafolios de referencia para sus inversiones".



Adicionalmente, se menciona que en el comité directivo de este fondo estarían el gerente del Emisor y tres miembros que representen afiliados y empleadores, cuya postulación sea realizada por universidades y no por el presidente de la República. También se propone que las acciones del comité sean supervisadas por la Superintendencia Financiera.

5. Redención del bono pensional para las mujeres: si bien el bono pensional (recursos pertenecientes a los afiliados que pasaron de una Administradora de Fondos de Pensión al ISS/Colpensiones) se redime a los 62 años para las mujeres, en la ponencia alternativa se propone reducir a 57 años la edad.



6. Ahorro en el componente complementario de ahorro individual: debido a que el Fondo de Ahorro se alimentará con las cotizaciones de la mayoría de los afiliados al sistema, la nueva ponencia pretende eliminar la destinación de un punto de los 16 que se destinan al componente complementario de ahorro individual, lo que permite redirigirlo a aumentar de 13,2 puntos a 14 puntos la cotización destinada a la cuenta de ahorro del afiliado. Según el partido de la U, esta medida permitirá mayor ahorro y mayor mesada pensional para los colombianos.



