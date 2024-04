Por error de cálculo casi se archiva la reforma pensional

En medio de las votaciones y debates de la reforma pensional que se tenían previstos para ayer, en el Senado de la República se vivió un episodio que por poco suma esta iniciativa del Gobierno al destino poco favorable que tuvo la reforma a la salud.



(Vea: ¿Hay que repensar el sistema pensional? CEO de BlackRock cree que sí: sus argumentos).



Cumpliendo los primeros puntos de la agenda para esa sesión, se llevó a cabo la ponencia de archivo de la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, quien expuso sus motivos el pasado martes, argumentando que esta iniciativa es contraproducente para la estabilidad económica del Estado.



En el momento de la votación no estaba la gran mayoría de los legisladores, apenas los necesarios para llevar a cabo este proceso, que finalizó con 41 votos para que se hundiera la reforma y 50 para que se negara la petición de archivo, lo cual casi acaba con un resultado poco favorable para el Gobierno Nacional.



La situación llegó a tal punto que el secretario del Senado, Gregorio Eljach, y el presidente de este recinto, Iván Name, tuvieron que hacer una revisión de los senadores que habían votado, para garantizar que ninguno se quedara sin hacer parte del proceso.



(Vea: Excongresistas se quedan sin 'megapensiones': razones del fallo en su contra).



Luego de esto se dio la exposición de motivos del senador Honorio Henríquez, quien es ponente de la otra ponencia negativa y dijo al Congreso que este proyecto del Gobierno Nacional es inconstitucional, ya que viola el derecho a elegir.



“A los colombianos se les impondrá un sistema pensional, actualmente pueden elegir dónde quieren estar y cómo quieren manejar el ahorro de sus pensiones, lo cual no se podrá hacer si se aprueba este proyecto, porque irán derecho a Colpensiones”, indicó.



Henríquez dijo que será un desacierto pasar los recursos del RAIS al Régimen de Prima Media, ya que los fondos privados han demostrado que están en la capacidad de administrar este dinero, generando un crecimiento del mismo, incluso en tiempos de crisis.



Al cierre de esta edición no se había votado esta ponencia, mientras que la Ministra de Trabajo insiste en agilizar el debate.



(Vea: Cifra de jubilados en Colpensiones subió 5 % en 2023).



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio