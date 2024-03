Los beneficios que tendría nunca jubilarse, según el medio 'The Economist'

Tomada de The Economist

El retiro o jubilación es tal vez el sueño de muchos trabajadores en todo el mundo, que tras muchos años de trabajo solo desean poder hacerse a un lado en el mercado laboral y dedicarse a vivir de la pensión o de esos ahorros que se consiguieron con tanto esfuerzo. No obstante, una reciente tesis de 'The Economist' plantea los beneficios de no hacerlo.



Usando ejemplos de series de televisión y a grandes referentes de la vida empresarial como Giorgio Armani, Warren Buffett y Charlie Munger, este medio británico sostiene que hoy en día hay muchos argumentos que desafían a la gente a reconsiderar el concepto de la jubilación.

AFP

Todo esto partiendo de la pregunta: ¿por qué abandonar el trabajo cuando aún puedes contribuir y encontrar significado en tus actividades diarias?

“Giorgio Armani se niega a renunciar a su cargo como director ejecutivo de su casa de moda a la edad de 89 años. Ser el segundo hombre más rico de Italia no ha disminuido su ética de trabajo. Charlie Munger, compañero de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, trabajó para la poderosa firma de inversiones hasta que falleció a finales del año pasado a la edad de 99 años. El propio Buffett sigue en plena forma con 93 años”, plantea el artículo.

Jubilación iStock

Dentro de las razones para no retirarse y trabajar “hasta que el cuerpo aguante”, 'The Economist' sostiene que el modelo de jubilación clásico, donde se deja de laborar de la noche a la mañana, está siendo desafiado por una generación que busca seguir siendo productiva y relevante incluso en la llamada vejez.

Agrega que la sensación de propósito y la estimulación intelectual que proporciona el trabajo no tienen por qué desaparecer después de una jubilación convencional. Así mismo sostiene que en cambio, muchos optan por continuar su involucramiento laboral en proyectos significativos que brinden satisfacción y crecimiento personal.

Para ser un bien líder se requiere de inteligencia emocional. IStock

“Aunque la estimulación intelectual tiende a mantener a raya la depresión y el deterioro cognitivo, muchos profesionales del sector tecnológico se jubilan en la fecha recomendada más temprana para dejar espacio a la generación más joven, admitiendo que sería poco realista mantener su ventaja en el campo. Aún así, renunciar significa dejar el centro de atención: el ocio te da todo el tiempo del mundo, pero tiende a marginarte ya que ya no estás en el juego”, resalta.

El informe añade que hoy en día las cosas han cambiado y teniendo en cuenta que la esperanza de vida está aumentando, las personas que así lo deseen podrían darse el chance de durar un poco más en sus labores o renunciar para buscar caminos diferentes, sin quedarse quieto.

En términos de oportunidades de ascenso, roles de liderazgo y remuneración, se siguen presentando algunos desafíos. iStock.

“Una vez que te jubilas después de 32 años como abogado en el Banco Mundial, puedes comenzar a dividir tu tiempo entre la fotografía y rebuscar en mercadillos en busca de una colección de Americana. No tienes que echar de menos tu trabajo o sufrir falta de propósito”, sugiere.

En última instancia, 'The Economist' deja claro que la decisión de jubilarse o no depende de cada individuo y de sus circunstancias personales. Para algunos, la jubilación representa una oportunidad para explorar nuevos intereses y disfrutar de un merecido descanso.

Jubilación. iStock

Para otros, seguir trabajando significa continuar contribuyendo a la sociedad y encontrar significado en la vida diaria. En un mundo donde la esperanza de vida sigue aumentando, la idea de jubilarse a una edad temprana puede ser reemplazada por la noción de una vida laboral más larga y gratificante.

“¿Puede algo reemplazar verdaderamente el marco y la emoción de ser parte de la acción? Puedes tener una agenda repleta sin plazos, reuniones y hojas de cálculo y florecer como consumidor de matinés de teatro, exposiciones de arte y clases de bádminton. Los pasatiempos están bien para muchos. Pero para los extremadamente impulsados, pueden parecer sin sentido e incluso un poco vergonzosos”, concluye este reporte.