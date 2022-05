Por qué sería necesaria una nueva reforma tributaria 

Recomiendan los expertos en campañas electorales hacerle el quite a ciertos temas como el de la reforma tributaria para no espantar al electorado. Muchos candidatos, la mayoría, siguen al píe de la letra la receta. Incluso alguno, hace unos años, en el afán de victoria, juró en mármol que no subiría impuestos. Ganó la elección y, menos de 5 meses después de su posesión, el Congreso le había aprobado ya su primera reforma tributaria que, en la práctica, aumentaba el impuesto de renta y extendía el impuesto al patrimonio.



En esta oportunidad, la campaña se da en medio de un contexto fiscal muy complejo, y por ello altamente retador. Aunque el tema resulte incómodo y poco propio del debate electoral, lo serio y lo responsable, a pesar del consejo de los asesores políticos, es contarle a los colombianos de forma transparente sobre la necesidad de abordar este asunto.



El candidato Federico Gutiérrez ha sido claro en ese sentido. En distintos escenarios ha hablado del tema; de hecho sus propuestas en la materia se recogen bajo lo que ha llamado una gestión fiscal inteligente, en referencia a la necesidad de un abordaje integral: una reforma cuyo esfuerzo no debe concentrarse solamente en la creación de tributos, pero sí en el fortalecimiento del recaudo (ver bases del Programa de Gobierno páginas 28 a 30).



Son múltiples las razones que justifican esta aproximación. Para empezar, ninguna de las necesidades de gasto actuales es ni será pasajera, la recuperación económica aún no se consolida, y encontramos una inmensa talanquera en el panorama inflacionario aquí y a nivel global que afecta y seguirá golpeando a los más pobres y a la clase media. A esto se suma que en 2023 el ajuste esperado prevé un déficit del Gobierno Nacional de 4,7% del PIB (unos $23 billones menos), y que a 2026 será necesario completar el ajuste para disminuir el nivel de la deuda por debajo de 62% del PIB, así como garantizar que la economía mantenga una senda positiva de crecimiento, cercana al 5%, y avanzar hacia la recuperación del grado de inversión.



Para completar, según el Dane, aunque entre 2020 y 2021 la pobreza se redujo de 42,5% a 39,3%, seguimos teniendo más pobres de los que teníamos antes de la pandemia, y para rematar, la pobreza en las zonas rurales aumentó. Debido a esto, es vital proteger los programas sociales y mantener los estímulos a la reactivación del empleo, a fin de avanzar en la reducción de la pobreza y en el cierre de la brecha urbano - rural que traíamos hasta 2019.



Federico Gutiérrez, candidato presidencial. Archivo

En este contexto, el candidato Gutiérrez ha propuesto una reforma tributaria que aumente el recaudo de forma gradual, en un horizonte de 10 años. Una reforma que no afecte a la clase media, ni a los vulnerables, que sea progresiva y vaya eliminando en el tiempo las exenciones, para que el sistema tributario sea eficiente, justo y progresivo. Suena bien, pero en el cómo lograrlo esta la clave de su propuesta.



Lo primero es que propone una estricta política de austeridad en los gastos de funcionamiento con una reducción de 10%, eliminando gastos innecesarios y reduciendo la estructura del Estado para liberar recursos cercanos al 0,5% del PIB ($5 billones). Lo segundo es completar el escalamiento de la facturación electrónica y la modernización de la Dian para reducir la evasión y la elusión, lo cual permitiría 1,4% del PIB adicional en recaudo.



En tercer lugar, plantea un plan de choque para mejorar la eficiencia en la ejecución de los cerca de $3 billones de regalías y $1 billón del Sistema General de Participaciones -SGP- que anualmente no se ejecutan (cerca de $14 billones cada cuatrienio), para con ello incrementar la complementariedad y concurrencia entre las distintas fuentes (PGN, SGP, SGR, y recursos propios de las Entidades Territoriales).



En cuarto lugar, plantea impulsar la modernización del Estatuto Tributario Territorial, lo que se traduciría en más recursos de inversión para departamentos y municipios fruto de un incremento de hasta 25% en los ingresos propios de las entidades territoriales (cerca de $9 billones adicionales). Por supuesto que este aumento dependerá de las decisiones que, en forma autónoma, tome cada autoridad local, pero el programa propone brindar todas las herramientas para lograrlo.



No se debe olvidar que el desarrollo del país pasa por la concurrencia de las distintas fuentes, no solo a punta de los presupuestos de la Nación.



Sumados todos los efectos, con recaudos por mejor gestión, reducción en el gasto burocrático, uso más eficiente de los recursos disponibles y una reforma tributaria responsable que establezca un marco predecible que brinde seguridad jurídica a mediano plazo, se estimulará el crecimiento económico y, por cada punto adicional de crecimiento se lograría 1,2% del PIB adicional en mayor recaudo. A esto se debe agregar la favorable coyuntura de altos precios del petróleo que, de mantenerse, pueden ayudar con ingresos adicionales por 1 punto del PIB anual ($10 billones).



Lo cierto es que la reactivación es frágil. El impacto de la pandemia aún está presente, como lo reflejan los últimos datos de pobreza monetaria, y el país sigue con unas deudas muy grandes en materia social y en agendas territoriales, de productividad y de desarrollo sectorial. Por eso lo prudente, lo correcto, es buscar un balance. Reformas que triplican los ingresos generados en promedio por las últimas 25 reformas no solo no son serias, sino abiertamente irresponsables. Es hora de que tengamos una gestión fiscal y tributaria inteligente que nos permita construir un país para todos, con oportunidades.



MANUEL FERNANDO CASTRO

Coordinador programático Fico Presidente.