Por vacíos en la renta vitalicia inmobiliaria hay poco interés

La renta vitalicia inmobiliaria, un negocio para las compañías aseguradoras y que tiene diferencias frente a la hipoteca inversa, comenzó a generar interés en algunas firmas, aunque el grueso de ellas dice que hay vacíos que se deben llenar para poder venderla masivamente.



El año pasado el Gobierno lanzó la idea que para enfrentar una parte de la crisis económica y en especial de personas mayores con vivienda pero con pocos o nulos ingresos mensuales, se traería al país la figura de la hipoteca inversa, que consiste en que el o los dueños de una vivienda pueden firmar un acuerdo con el que pueden seguir ocupando el bien y reciben una renta hasta cuando mueran, momento en que el banco se queda con el bien o en caso de llegar a un acuerdo con los familiares que sobrevivan negociar dicho inmueble con la entidad.



Esa figura se quedó en las ideas, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la que se decidió reglamentar es la renta vitalicia inmobiliaria, que no la manejan los bancos, sino las aseguradoras, dice Mario Cruz, director de Cámara de Seguridad Social de Fasecolda.



Básicamente “la aseguradora le paga unos recursos pactados al tomador del producto y al morir la propiedad pasa a manos de la aseguradora”, dice Cruz.



Pero este producto tiene varias condiciones para su contratación, como por ejemplo la edad, el género ya que las mujeres viven más, la valorización esperada del bien, la expectativa, así como el estado del inmueble, entre otras. El especialista dice que para que el producto sea llamativo el pago mensual debe estar cerca de lo que sería el precio del arriendo del bien.



PARA LOS ESTRATOS ALTOS



Positiva Compañía de Seguros fue la primera en pedir permiso a la Superfinanciera para lanzar el producto. Francisco Salazar Gómez, presidente de la entidad dijo que una vez tengan vía libre la aseguradora iniciará un proceso de divulgación para “socializar que, las personas que podrán acceder a esta renta inicialmente serán individuos de estratos 4, 5 y 6, mayores de 65 años, que vivan solos o con su cónyuge de edad similar. En principio se estima un mercado objetivo de unas 4.000 personas”.



A quienes les sea aprobada la renta se les otorgará una mesada hasta el fallecimiento de los adultos mayores propietarios de vivienda, que vivan solos y carezcan de ingresos para cubrir sus necesidades.



Dijo que debido a que la aseguradora no es experta en el manejo ni la administración de inmuebles, las casas que resulten de estos procesos se trasladarán a la también estatal Central de Inversiones (Cisa), que les proveerá los recursos para hacer los pagos mensuales.



Seguros Sura Colombia dijo que “en este momento, no es un producto de interés de la compañía, teniendo en cuenta la complejidad técnica de sus riesgos asociados. Además, la experiencia en otros países evidencia también que son productos de nicho”.



Seguros Mundial dijo que “por ahora no planea ofrecer el producto”. Gloria Achury, gerente de HDI Seguros dijo que como intermediarios “ninguna de las compañías con la que trabajamos nos ha presentado el producto”.



LOS PEROS



Para el ejecutivo de Fasecolda hay que tener en cuenta lo que en el lenguaje asegurador se llama riesgo de sobreviviencia ya que unos pueden morir muy pronto y otros vivir mucho más tiempo del estimado y en este sentido entra a operar la figura de la mutualidad en la que los que viven poco ayudan a los que viven mucho.



Dice que hay un tema tributario pendiente ya que no se ha determinado si el inmueble se ha valorizado y posteriormente hay una ganancia ocasional.



De la misma manera, hay que aclarar si las rentas se asemejan a pensiones o recursos laborales o ganancias de capital ya que dependiendo de esto el tratamiento en algunos casos podrán ser exentos de renta o deducible. Señala igualmente un vacío si el tomador del seguro hace un negocio ilícito y le extinguen el dominio o si literalmente deja caer la vivienda al no hacerle mantenimiento.