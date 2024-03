Nueva propuesta para la pensional: beneficios a quienes ejercen rol de cuidado

El Observatorio Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana entregó este mes una propuesta para que sea considerada en el debate de la Reforma Pensional enfocada en los beneficios para quienes ejercen el rol de cuidado.



De acuerdo con el estudio, " la falta de una cobertura pensional es un problema generalizado en América Latina. La mayoría de los países de la región tienen sistemas de seguridad social limitados, dejando desprotegidos a los trabajadores informales y a los sectores más vulnerables de la sociedad".



La Javeriana identifica que los actuales sistemas de la región enfrentan desafíos financieros y demográficos que amenazan su sostenibilidad y capacidad para brindar beneficios adecuados a quienes se jubilan.



Además, señala que persiste una disparidad de género, ya que las mujeres continúan teniendo una cobertura inferior a la de los hombres, con una brecha de más de 3 puntos porcentuales: 72,5% frente a 75,8%, respectivamente.



En este sentido, la Universidad cita los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2007 a 2018 y así pone de evidencia la disparidad de género en el acceso a pensiones, ya que la cantidad de mujeres no pensionadas casi duplica la cifra de hombres en la misma condición.



En medio de este contexto, la universidad hace la siguiente propuesta:



1. Adicionar dos parágrafos al artículo 33 del Capítulo II del Título II de la Ley 100 de 1993, los cuales quedarán así:



"Parágrafo 6. Beneficiarios del beneficio pensional de cuidado. Aquellas personas que hayan ejercido el rol de cuidado en sus hogares durante al menos 600 semanas continuas o discontinuas, sin contribuir al sistema de pensiones, tendrán derecho a la mitad de la mesada pensional de su pareja siempre y cuando hayan formado una familia durante el tiempo en que se dedicaron al rol de cuidado, y continúen siendo una familia en el momento en que se causa la pensión. Este beneficio es incompatible con otras pensiones de la persona que ejerció el rol de cuidado y se mantiene incluso en caso de separación o divorcio. Cuando no hay lugar a la causación de la pensión familiar, las semanas que la

persona que ha ejercido el rol de cuidado haya cotizado a lo largo de su vida laboral se sumarán a las semanas de la pareja causante del derecho, a efectos de la liquidación del monto de la pensión de vejez. En caso de fallecimiento, el monto correspondiente al fallecido seguirá las reglas previstas para la pensión de sobrevivientes".



Y el otro dice: "Parágrafo 7: Distribución de semanas ante divorcio o separación de hecho. En situaciones de divorcio o separación de hecho antes de la causación del derecho pensional, las semanas cotizadas por ambos miembros durante su unión se considerarán como un conjunto. Estas semanas se distribuirán en partes iguales o se sumarán a la persona más cercana a cumplir con los requisitos para su derecho pensional, sin perjuicio de la cantidad de semanas cotizadas por cada individuo. Se priorizará la opción que resulte más favorable para la parte que esté más lejana a cumplir con los requisitos para su derecho pensional. Cuando la suma de semanas cotizadas para la pensión sea la opción más favorable, la mesada pensional se dividirá, correspondiendo a quien tenía menos semanas un beneficio pensional proporcional al tiempo convivido sin que este supere el 50% de la mesada pensional. En caso de fallecimiento, el monto de la mesada pensional que venía percibiendo el fallecido, seguirá las reglas previstas para la pensión de sobrevivientes".



2. Añadir los dos siguientes parágrafos al artículo 64 del Capítulo II del Título III de la Ley 100 de 1993:



- "Parágrafo 1. Beneficiarios del beneficio pensional de cuidado. Aquellas personas que hayan ejercido el rol de cuidado en sus hogares durante al menos 600 semanas continuas o discontinuas, sin contribuir al sistema de pensiones, tendrán derecho a la mitad de la mesada pensional de su pareja siempre y cuando hayan formado una familia durante el tiempo en que se dedicaron al rol de cuidado, y continúen siendo una familia en el momento en que se causa la pensión. Este beneficio es incompatible con otras pensiones de la persona que ejerció el rol de cuidado y se mantiene incluso en caso de separación o divorcio. El capital acumulado en su cuenta de ahorro individual o las semanas cotizadas en el Régimen de Prima Media por la persona que ha ejercido el rol de cuidado a lo largo de su vida laboral se sumarán al capital de la pareja causante del derecho, a efectos de la liquidación del monto de la mesada pensional. En caso de fallecimiento, el monto correspondiente al fallecido seguirá las reglas previstas para la pensión de sobrevivientes".



- "Parágrafo 2: Distribución de capital y semanas cotizadas ante divorcio o separación de hecho. En casos de divorcio o separación de hecho antes de la causación del derecho pensional, el capital o las semanas acumuladas por ambos miembros durante su unión se tratarán como un conjunto. Este capital o semanas se distribuirán en partes iguales o se sumarán a la persona más próxima a cumplir con los requisitos para su derecho pensional, sin perjuicio de la cantidad de capital o semanas acumuladas por cada individuo. Se priorizará la opción que resulte más favorable para la parte que esté más lejana a cumplir con los requisitos para su derecho pensional. Cuando la suma de semanas o capital para la causación de la pensión sea la opción más favorable, el monto de la mesada pensional se dividirá, correspondiendo a quien tenía menos semanas o capital un beneficio pensional proporcional al tiempo

convivido sin que este supere el 50% de la mesada pensional. En caso de fallecimiento, el monto correspondiente al fallecido seguirá las reglas previstas para la pensión de sobrevivientes".





3. Sumar un parágrafo al artículo 65 del Capítulo II del Título III de la Ley 100 de1993:



"Parágrafo 1. Beneficiarios del beneficio pensional de cuidado. Aquellas personas que hayan ejercido el rol de cuidado en sus hogares durante al menos 600 semanas continuas o discontinuas, sin trabajar y sin contribuir al sistema de pensiones, tendrán derecho a la mitad de la mesada pensional de garantía de pensión mínima de su pareja siempre y cuando hayan formado una familia durante el tiempo en que se dedicaron al rol de cuidado, y continúen siendo una familia en el momento en que se causa el derecho a la pensión. Este beneficio es incompatible con otras pensiones de la persona que ejerció el rol de cuidado y se mantiene incluso en caso de separación o divorcio. Cuando no hay lugar a la causación de la pensión familiar, las semanas que la persona que ha ejercido el rol de cuidado haya cotizado a lo largo de su vida laboral se sumarán a las semanas de la pareja causante del derecho, a efectos de la liquidación del monto de la pensión de vejez. En caso de fallecimiento, el monto correspondiente al fallecido seguirá las reglas previstas para la pensión de sobrevivientes".

A través de esta ley se establecieron as bases del sistema de seguridad social integral. En ella se establece que el sistema general de pensiones tiene por objeto "garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones".



En general, los puntos claves de esta ley son:



1. Las condiciones de la afiliación al sistema general de pensiones.



2. Las características del sistema de pensiones.



3. Las formas de cotización.



4. El fondo de solidaridad pensional.



5. Los requisitos para obtener la pensión de vejez.



6. Los tipos de pensión otorgados por circunstancias especiales.



7. Los tipos de régimen y su funcionamiento.



8. El funcionamiento de las entidades administradoras de la pensión.



