Qué debería hacer el Congreso tras fallo sobre pensión para mujeres

Recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó como inconstitucional que las mujeres tengan que cotizar 1.300 semanas para pensionarse y tomó la decisión de reducir esa cifra a 1.000 semanas.



(Vea: Los impactos que tendría fallo sobre semanas de cotización de mujeres).

Para Laura Porras, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes, lo que debería ocurrir a continuación es que el Congreso de la República regule el tema pensional considerando el enfoque de género y, especialmente, la condición de las mujeres cabeza de familia. Para esto el Legislativo tendría plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.



En caso de que el Congreso no regule, el fallo empezaría a hacerse efectivo a partir del 1 de enero de 2026. Ese año se reducirían 50 semanas y a partir del 2027 se bajarían de a 25 semanas por año. Es decir, las 1.000 semanas de cotización de pensión para mujeres se alcanzarían en el 2037.



Cabe destacar que el fallo solo se refiere al régimen de prima media, es decir, las mujeres que están en Colpensiones.



Entonces, si la Corte Constitucional ya tomó una decisión, ¿por qué el Congreso debería actuar?



(Vea: Por qué calcular costo fiscal de reformas es un 'hueso duro de roer').

Corte Constitucional FOTO: Corte Constitucional

Posiciones

En entrevista con Portafolio, la experta Porras dijo que se esperaría que el Congreso evalúe "aumentar la edad de pensión para las mujeres porque muy pocas alcanzan el número de semanas cuando cumple la edad de pensión. Subir la edad le da más tiempo a las mujeres para sumar ese número de semanas, da la posibilidad de cotizar más, se reduciría la brecha pensional entre hombres y mujeres y el impacto fiscal".



Y agregó: "Creo que el Congreso debe reducir las semanas, al menos, a 1.150 semanas e incluir en la legislación una forma de compensar a las mujeres por labores de cuidado, por ejemplo, por trabajo doméstico o por el número de hijos".



Pregunta sobre por qué la Corte habría tomado la decisión de bajar las semanas cotizadas, Porras dijo que el alto tribunal estaría dando una mano para cerrar la brecha pensional, ya que "las mujeres se pensionan menos que los hombres y las mesadas que reciben son mucho menores a las de los hombres, tiene que ver con que nosotras tenemos trayectorias laborales inestables porque salimos de los trabajos por funciones de cuidado".



(Vea: Pensión para mujeres en Colombia: los cambios que se vendrían | Portafolio).



Dijo que la reforma pensional del gobierno Petro no sería suficiente, "de hecho, es muy tímida para incluir este enfoque de genero y, creo, la Corte esta pidiendo que sean más agresivos. Lo que se espera es que el Congreso lo haga mejor que la Corte".



Actualmente, casi cuatro de cada 10 cotizantes a pensiones son mujeres. De acuerdo con Colpensiones, de los 6,7 millones de afiliados, 3,1 millones son mujeres, esto es alrededor de 46 %. Igualmente, en los fondos de pensiones privados, las mujeres representan el 43 % de los cotizantes, es decir, cerca de 8,04 millones.



(Vea: Reforma pensional: no hubo quórum, se levantó intento de primer debate).



PORTAFOLIO