El 94% de colombianos defiende libre elección para aportar a pensión

La reforma pensional es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. Las bases del proyecto que será radicado este 22 de marzo ante el Congreso dan cuenta de un cambio radical en el sistema, que pasaría a tener un solo modelo compuesto por pilares, en el que todos los aportes por debajo de tres salarios mínimos irían a Colpensiones, y de ahí en adelante a fondos privados.

En el marco de esta discusión, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), junto al Centro Nacional de Consultoría (CNC), presentaron una encuesta de percepción sobre el sistema pensional en Colombia, según la cual, 94 % de los colombianos considera que es su derecho elegir dónde aportar a pensión, ya sea en el sistema público o privado.



En línea con esto, 78 % de los ciudadanos prefiere tener la libertad de decidir en qué fondo de pensiones estar, mientras que solo 22 % prefiere que el gobierno elija en que fondo debe estar.



“Los colombianos privilegian profundamente su derecho a elegir, y si eso es así, la obligatoriedad de enviar cotizaciones al sistema público eventualmente iría en contra de ese principio. En ese aspecto está una gran diferencia con las bases del proyecto de ley”, comentó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Principales hallazgos

Vale la pena mencionar, que los resultados del estudio se basan en 2.900 encuestas telefónicas, representativas para alrededor de 37 millones de personas, según explicó Pablo Lemoine, presidente del CNC.



Entre los puntos claves del estudio se destaca que solo 36% de los encuestados dijo estar afiliado a pensión, 6% afirmó ser pensionado, mientras que 54% aseguró que no está afiliado al sistema y 4% no sabe o no responde.



También se destaca que 81% de los colombianos prefiere que se acumulen sus cotizaciones en una cuenta de ahorro individual a su nombre, en la que sus recursos son de su exclusiva propiedad y solo 19% contestó que prefiere que vayan a “un fondo común, a través del cual con sus aportes pagan las pensiones de quienes están pensionados hoy en día, es decir, se comparten entre todos los beneficios”.



También se destaca que 69 % prefiere que su ahorro pensional esté en una cuenta administrada por expertos en pensiones, en tanto que 31 % considera que la mejor opción es que su ahorro pensional lo maneje el gobierno.



De otra parte, 96% preferiría, en caso de fallecer, que su dinero ahorrado para la pensión sea entregado como herencia a primos, tíos, sobrinos o hijos incluso mayores de 25 años.



En la presentación del reporte, Lemoine destacó que 62 % de los encuestados piensa que el sistema pensional necesita cambios: el 35 % cree que deberían ser cambios parciales y el 27% que debería cambiar totalmente.



Sin embargo, para 23% el sistema colombiano debería permanecer igual, mientras que 15% de los participantes indicó que no tiene una opinión al respecto.



Otro de los aspectos que exploró la encuesta del Centro Nacional de Consultoría son las preocupaciones. A 69% le afana la posibilidad de que cambien los requisitos para pensionarse, como la edad de pensión o las semanas cotizadas; a 66% le inquieta que el Gobierno no cumpla sus promesas de pensión, y a 28% que no haya recursos cuando se vaya a pensionar.



Destaca también que 70% de los colombianos afirmó que debería existir un fondo público para cubrir las pensiones de los adultos mayores sin cobertura.



Este 22 de marzo se radicará la reforma pensional

El Ministerio de Trabajo informó que este 22 de marzo será radicado a las 11:00 a. m. el proyecto de reforma pensional ante el Congreso.



Entre las bases que fueron presentadas la semana pasada se destaca el cambio hacia un sistema de cuatro pilares, en el cual, en un primer nivel, se beneficiaría con un bono solidario de $223.000 a cerca de 2,5 millones de adultos mayores que no cuentan con acceso a pensión.



Otro punto clave del proyecto es la creación de un Fondo para el Ahorro, como una cuenta especial administrada por Colpensiones, para que la entidad pueda invertir en TES.



Además, se incluyó la propuesta de un bono pensional para las madres cuidadoras que compensaría 50 semanas de cotización por cada hijo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio