Reforma pensional: artículos que podrían enredar debate del proyecto

Aunque a paso lento, el proyecto de reforma pensional de Gustavo Petro está avanzando en su primer debate en el Congreso. El jueves pasado quedó aprobado el informe de la ponencia en la Comisión VII del Senado, y para hoy se prevé que inicie la votación del articulado.



Sin embargo, hay 19 puntos que podrían complicar la votación del proyecto. Esto pues hay 11 artículos que no tienen acuerdo, y otros ocho que solo tienen un acuerdo parcial.



El primer artículo de la ponencia es uno de los que no tienen acuerdo y se pactó que será sometido a votación.



Este define el objeto del proyecto de Ley, pero para los senadores, no hay acuerdo con la propuesta del texto radicado por el Gobierno, dado que, argumentan que algunos artículos de la reforma planteada no garantizan “la universalidad, afectan la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo” y se coarta la libertad de elección de los afiliados cotizantes.



Otro punto sin acuerdo es el 3, en el que se presenta la estructura del sistema. La razón detrás está en el umbral del componente de prima media, la manzana de la discordia de la reforma, y el cual será sometido a votación.



Vale la pena recordar que el sistema de pilares que propone el Gobierno Petro contempla que Colpensiones y los fondos privados de pensiones harán parte de un mismo modelo en el que cotizarán todos los colombianos, en el cual todos los aportes por debajo de tres salarios mínimos irán a Colpensiones, y de este monto en adelante a los fondos privados.



Sin embargo, han sido varias las alertas de diferentes estudios técnicos que aseguran que este tope es muy alto, y acarrearía altos costos fiscales para el país por el incremento del pasivo pensional que tendría que asumir la nación, ya que la mayoría de cotizantes estarían en este segmento.



Por esta misma razón también llegó sin acuerdo al debate el artículo 12 y el 13, que presentan las características generales frente a la afiliación y cotización del sistema, así como las prestaciones del mismo.



Ni tampoco en el artículo 19, el artículo central en que se determinan las condiciones del pilar contributivo del sistema; el 32, que establece la liquidación y el monto de la pensión integral de la vejez en el pilar contributivo.



Otro punto de discordia es el artículo 33, que establece el mecanismo de financiación y pago para el componente complementario de ahorro individual.



Así como los artículos 76 y 77, que establecen respectivamente las condiciones del régimen de transición entre el sistema actual (Ley 100 de 1993) y el nuevo sistema que crearía la reforma, pues aquellas personas con más de 1.000 semanas cotizadas se quedarían con las condiciones actuales, así como la oportunidad de traslado para las personas que tengan más de 1.000 semanas cotizadas entre un sistema y otro bajo la ley actual.



Los otros dos puntos son acuerdo con los artículos 88, que dice que se deberán “conmutar los retiros programados”, y el 90, que define la entrada en vigencia de la ley a partir del 01 de enero de 2025.



La coordinadora ponente del proyecto, la senadora por el Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú, explicó en la última sesión de la comisión que, tras las mesas de trabajo de las últimas semanas entre el Gobierno y los ponentes del Congreso se logró un acuerdo en 29 puntos, mientras que 44 de los artículos de la ponencia no tienen proposiciones para ser modificados y se votarían como vienen en el texto.



Los acuerdos parciales

Pensión iStock

Además de los puntos en que no hay por ahora una visión común entre el Gobierno y los congresistas, otro grupo de artículos por ahora solo han sido acogidos de manera parcial, y podrían complicar también el debate.



Entre ellos está el artículo 4. Este define que los principios del sistema de pilares, pero los ponentes presentaron reparos en torno a la “favorabilidad” y el “financiamiento” de este.



También está el artículo 14, que al igual que otros puntos define las características del sistema, y entre los puntos que quedaron sin acuerdo está la financiación del modelo.



Uno de los cambios que introdujo la ponencia frente al proyecto original fue un cambio en la edad de pensión en el pilar solidario y del semicontributivo,

Y este es el punto de desacuerdo de los artículos 17 y 18, y por el cual no fueron acogidos en su totalidad. Y también quedó para votación en el punto 17 la posibilidad de que Colombia Mayor se vuelva el Pilar Solidario.



Otro punto que tiene un acuerdo parcial entre los ponentes es el 20, que define la obligatoriedad en el monto de las cotizaciones, dado que hay diversas propuestas. La ponencia establece que quienes tengan un ingreso base de cotización superior a cuatro salarios mínimos deben aportar puntos adicionales a la cotización obligatoria de 16%.



Y tampoco en el punto 23 del articulado, que establece la distribución de esos 16 puntos de contribución.



Los otros asuntos que no tienen un acuerdo parcial tienen que ver con el Fondo de Ahorro que se crearía para Colpensiones, por medio del artículo 24 y de las fuentes para los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, a través del artículo 26.



La senadora conservadora, Nadia Blel, aseguró que “existen serias preocupaciones frente a la gobernanza” del artículo 24 y que subsisten preocupaciones “frente al destino de los ahorros de los colombianos".



Igualmente, el senador Honorio Henriquez (Centro Democrático) indicó que “debe darse más claridad en la forma en la que se van a manejar estos billonarios recursos”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio