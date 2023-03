‘Proponemos una AFP pública con las reglas de los fondos’

La reforma pensional de Gustavo Petro propone la creación de un sistema de pilares, en el que alrededor de 90% de los afiliados a los fondos privados pasarían a Colpensiones. Tras la radicación del proyecto, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, defendió el rol de los cuatro fondos privados que hay en el país y aseguró que el modelo que propone el Gobierno no sería viable en el tiempo.



¿Por qué dice que no sería sostenible el sistema?



Lo que esta reforma hace es pasar el 90% de los cotizantes a un sistema de reparto o de prima media. Los sistemas de reparto son insostenibles por definición, por la transición demográfica, pues cada vez hay menos cotizantes y más adultos mayores. Antes, cuando había muchos cotizantes era fácil pagar las pensiones, pero en el futuro habrá incluso más personas mayores.



(Ministra de Trabajo responde a las críticas sobre la reforma laboral).



Eso hace insostenibles estos regímenes. En el corto plazo puede que den plata, pero luego se arma la brecha. Entonces, los jóvenes son los grandes perjudicados, porque cuando sean ellos los adultos mayores no habrán suficientes cotizantes para pagar sus pensiones.



¿Qué impacto fiscal puede tener este cambio?



El pasivo pensional subirá alrededor de 220 puntos porcentuales del PIB. Es una cifra muy grande y una deuda que tienen que pagar las generaciones futuras. Eso es una expresión de lo insostenible que es esto y es consistente con la transición demográfica y el hueco de recursos que se va a armar.



¿Cómo cree que debería ser el pilar contributivo de la reforma?



El pilar de lo que va al sistema público, o de prima media, debe ser lo más pequeño posible. Y la plata que vaya debería ahorrarse. Idealmente, el gobierno debería hacer una AFP pública para que toda la plata que vaya a Colpensiones se ahorre bajo las mismas reglas de juego de las AFP, precisamente por la insostenibilidad de los sistemas de prima media. Esa es la reforma que debería tener Colombia.



(Qué sigue paras las reformas pensional y laboral tras ser radicadas).



¿Cuál cree que debería ser el rol de los fondos en ese sistema de pilares?



Lo que se debería hacer es fortalecer el ahorro, tener más cotizantes en capitalización individual y no solo 10%. Todos los cotizantes deberían cotizar a capitalización individual, incluyendo una AFP pública, es que no todo tiene que ser privado, pero todo sí debería ser capitalización individual y que las personas puedan escoger donde quieren estar, porque la prima media o el reparto no son viables.



(De dónde saldrá la plata para financiar la reforma pensional de Petro).



Y debería haber un pilar solidario, pero no financiado con cotizaciones, sino con impuestos generales. Ese es el tipo de sistema que deberíamos tener.



En el mercado de TES, los fondos tienen un papel importante. El proyecto propone una figura similar para Colpensiones.



¿Qué impacto ve en el mercado de capitales?



Como se está recortando el flujo del ahorro con bonos públicos, cada vez va a ser más difícil comprar bonos públicos. El Gobierno espera hacer eso por medio de un fondo dentro de Colpensiones.



Hay que ver cómo se hará eso, qué tan viable va a ser, pero idealmente lo que debería tener el sector público es una AFP pública operando bajo las mismas reglas de juego de las AFP.



(A qué edad se pensionarían las personas no binarias y transexuales).



¿Cree que esta figura no reemplaza entonces a los fondos en ese mercado?



Puede reemplazar, pero solo para la compra de bonos públicos, que es lo que ha dicho el Gobierno que quiere hacer.



¿Qué puntos positivos destacaría del proyecto?



Es bueno que se unifique en un único sistema todo, y que sean complementarias las diferentes partes y no compitan una con otra. Está bien que se eliminen los subsidios a las pensiones altas, aunque, de todas maneras, todas las personas de todos los ingresos tendrán un subsidio sobre los tres primeros salarios que coticen.



Un tercer punto importante es que se aumenta la cobertura del pilar solidario, se aumenta el monto. Eso nos parece bien y el hecho de que esté focalizado en los más pobres.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio