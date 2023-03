'En la reforma pensional, el mercado de capitales no es algo menor'

La radicación de la reforma laboral y los puntos clave de la pensional, que ya se conocen y que se siguen puliendo, son los principales focos del debate económico de los últimos días, que tienen a los empresarios y analistas haciendo cuentas sobre los impactos previstos.



Estos temas claves y la reciente reducción de tasas de interés de tarjetas de crédito para algunos segmentos y un tope de 14,15% en los préstamos para compra de vivienda social, fueron parte de la charla que Portafolio sostuvo con Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, cuyos accionistas aprobaron el viernes distribuir dividendos por $3,4 billones.



¿Qué buscan con el indicador de bienestar financiero?



Nos permite determinar cuál es nuestra actuación y darle a cada una de las personas información de cómo debe manejar sus finanzas. Ahí tenemos indicadores de cuánto ahorra, cuánto gasta, si tiene seguros o no y cómo está manejando sus finanzas.



El tema de la reducción de tasas de interés para los segmentos que necesitan mayor apoyo va unido a esa visión de bienestar financiero y esto no se trata de promover el consumo. Se trata de cómo les damos a las personas herramientas para que puedan manejar mejor sus finanzas. No creo que vaya a haber un incremento desaforado del consumo.



¿Para eso hubo detrás algún acuerdo con el Gobierno?



Más que un acuerdo, porque no ha habido un acuerdo, es una visión compartida de que hay unos grupos de la población que requieren unas condiciones de apoyo y que su situación y bienestar financiero deben ser nuestro foco y visión. Fue algo muy focalizado porque buscamos es esos grupos que creemos que son más vulnerables ante una situación económica más retadora, que puedan tener más herramientas para manejar su bienestar financiero.



¿Creen que se puede caer el mercado hipotecario por los ajustes a subsidios?



Este es un mercado muy importante y también lo identificamos y pusimos una tasa techo, del 14,15% para VIS, cuando las tasas están por encima del 20%, porque entendemos que hay un grupo de población que es más frágil. Pero más allá del crédito, el mercado de vivienda tiene en estos momentos unas incertidumbres alrededor de lo que va a pasar con los subsidios. Se conjugan una serie de elementos que yo espero que se vayan aclarando. Los nuevos subsidios entiendo que entran a partir de abril. Estamos en una transición y eso genera algunas incertidumbres que están afectando el mercado de vivienda, que esperamos que se vayan de alguna manera normalizando.



Con el cambio en la asignación de subsidios en el Plan de Desarrollo, a partir del Sisbén, ¿los solicitantes no serán sujetos de crédito?



Vamos a encontrarnos probablemente con personas informales, con ingresos no certificados. Pero esa información precisamente la da nuestro modelo de indicador de bienestar financiero y nuestra aproximación a esa masa de clientes que tenemos en el banco, que ya son más de 22 millones de personas. Eso nos permite conocerlos y acercarnos ya no de una manera tradicional sino de una manera diferente.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Archivo particular

¿Con los pilares en reforma pensional y tope de tres salarios mínimos para cotizar a Colpensiones, qué riesgos hay para el mercado de capitales?



No muchas veces se ve este aspecto, que tiene que ser parte integral de la reforma. El mercado de capitales es la sangre que genera una dinámica en la que se fondean proyectos, sobre todo de largo plazo, y los fondos de pensiones son los actores principales en ese mercado. Entender ese papel de los fondos de pensiones en el mercado de capitales, como unos actores que generan dinamismo a la economía, es fundamental y hay que incorporarlo en esa visión la reforma, en la definición de los pilares. Y en ese monto de cuánto está en un pilar, la consideración del mercado de capitales debe estar ahí.



La financiación de proyectos de largo plazo, infraestructura, las emisiones de bonos y las mismas entidades financieras vamos al mercado de capitales a captar dinero para poder después prestarlo a largo plazo. No es una consideración menor afectar el mercado de capitales de Colombia, que ya tiene deficiencias importantes, porque desafortunadamente es cada vez más pequeño. Un país no se puede desarrollar si no tiene mercado capitales fuerte. Sí queremos avanzar en desarrollo, tenemos que tener un mercado de capitales fortalecido y eso es un aspecto fundamental de la reforma.



¿Si se reduce se afectaría el costo del crédito?



Yo creería que sí, sobre todo el costo y la disponibilidad de recursos de largo plazo, que es una de las cosas que es más importantes, porque es saber cuáles son los actores que van a estar en el mercado de capitales dispuestos a invertir a largo plazo. Si no hay recursos de largo plazo suficientes no se pueden financiar proyectos que requieren largo plazo.



Ese es el gran problema, sobre todo en infraestructura, que normalmente son financiaciones a 20 años, o bonos de empresas que requieren para financiar sus propios proyectos de expansión y van al mercado y emiten bonos de 10 o 15 años, si no hay compradores para esos bonos ¿cómo se van a financiar esos proyectos?

