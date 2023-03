Reforma pensional: el plan para aumentar la cobertura en pensiones

La reforma pensional ha abarcado varios cambio que busca realizar en caso de ser aprobada tal cual como fue radicada en el Congreso de la República, y uno de los puntos claves es el de la cobertura.

La cobertura pensional es uno de los aspectos que mas resalta Mauricio Olivera, Vicerrector de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpenesiones, asegurando que este proyecto sí busca ampliar la cobertura.



"El problema de la cobertura nace en el mercado laboral. En estos momentos uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión, es decir que solo el 25 % de los adultos mayores tiene pensión. Uno de cada tres trabajadores cotiza, entonces vale la pena revisar el mercado laboral con la reforma pensional".



También hizo mención de la pensión familiar: "Una pareja que, cada uno por separado no logra las semanas, pero en conjuro si lo logran conseguir una pensión. Esto es muy importante", resalto.



La reforma especifica que esta pensión reconoce los "esfuerzos de cotización o aportes de cada uno(a) de los(as) cónyuges o dada uno(a) de los(as) cónyuges permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la pensión integral de vejez del Pilar Contributivo definido en la presente ley".



Uno de los requisitos para acceder a esta pensión es tener unión nupcial o ocnviviencia permantente de mas de cinco años.



De igual forma, habló de la pensión anticipada, la cual permite que una persona pueda empezar a tener ingresos de sus ahorros pensionales si cumplió la edad requerida, pero entando entre las 1.00 y las 1.300 semanas cotizadas.



Para este apartado, en el documento del proyecto de ley se explica que "Los(as), afiliados(as) que no estén en el régimen de transición y que cumplan 65 años de edad después de la entrada en vigencia de la presente ley y que después de hacer uso del sistema actuarial de equivalencias establecido en esta ley, no reúnan las semanas mínimas para la pensión de vejez del Pilar Contributivo y que tengan mas de 1.000 semanas cotizadas, podrán disfrutar de la pensión anticipada de vejez".



Uno de los problemas que mencionó el experto con respecto al sistema pensional acutal es la clara barrera existente entre los fondos de ahorro individual y los de prima media, agregando que en otros países ambos regímenes se complementan, tal como se propone en el documento del proyecto de ley.



"Ahora los regímenes se complementarían, exigiría un trabajo muy coordinado entre Colpensiones y los fondos privados. Una parte de la atención la pagaría Colpensiones y la otra parte la pagarían lo fondos privados y esta coordinación entre estos dos grupos para liquidar rápidamente una pensión, toda este diseño institucional y de procesos, es clave para tener un mejor sistema pensional y, en ese sentido, creo que las exigencias administrativas son muy grandes”.



